03 мая 2025

Пермский разработчик автомобильной электроники снизил выручку и прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Выручка компании снизилась на 14%, а прибыль — на 15,6%
Выручка компании снизилась на 14%, а прибыль — на 15,6% Фото:

По итогу прошлого года снизилась выручка и прибыль пермского ООО «Форт-Телеком». Финансовый отчет опубликован в базе «СПАРК-Интерфакс». Компания выпускает автоэлектронику и телекоммуникационное оборудование.

«Отчет о финансовых результатах ООО „Форт-Телеком“ за 2024 год. Выручка — 4,1 млрд рублей (было — 4,8 млрд), чистая прибыль —1,5 млрд рублей (было — 1,8 млрд)», — указано на портале.

По данным «СБИС», общество зарегистрировали в 2007 году. Гендиректором компании с 51% долей является Сергей Макаренко. «Форт-Телеком» специализируется на производстве инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Продукция ООО распространяется в РФ, Европе, странах СНГ, Китае, Малайзии, на Среднем Востоке и в Южной Америке.

Ранее URA.RU рассказывало про пермский четырехзвездочный отель, который получил убыток в миллионы рублей. Примерно с таким же результатом завершил год местный горнодобывающий завод. А популярный санаторий показал убыток в почти 2 миллиона.

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По итогу прошлого года снизилась выручка и прибыль пермского ООО «Форт-Телеком». Финансовый отчет опубликован в базе «СПАРК-Интерфакс». Компания выпускает автоэлектронику и телекоммуникационное оборудование. «Отчет о финансовых результатах ООО „Форт-Телеком“ за 2024 год. Выручка — 4,1 млрд рублей (было — 4,8 млрд), чистая прибыль —1,5 млрд рублей (было — 1,8 млрд)», — указано на портале. По данным «СБИС», общество зарегистрировали в 2007 году. Гендиректором компании с 51% долей является Сергей Макаренко. «Форт-Телеком» специализируется на производстве инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Продукция ООО распространяется в РФ, Европе, странах СНГ, Китае, Малайзии, на Среднем Востоке и в Южной Америке. Ранее URA.RU рассказывало про пермский четырехзвездочный отель, который получил убыток в миллионы рублей. Примерно с таким же результатом завершил год местный горнодобывающий завод. А популярный санаторий показал убыток в почти 2 миллиона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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