Пермский разработчик автомобильной электроники снизил выручку и прибыль

По итогу прошлого года снизилась выручка и прибыль пермского ООО «Форт-Телеком». Финансовый отчет опубликован в базе «СПАРК-Интерфакс». Компания выпускает автоэлектронику и телекоммуникационное оборудование.
«Отчет о финансовых результатах ООО „Форт-Телеком“ за 2024 год. Выручка — 4,1 млрд рублей (было — 4,8 млрд), чистая прибыль —1,5 млрд рублей (было — 1,8 млрд)», — указано на портале.
По данным «СБИС», общество зарегистрировали в 2007 году. Гендиректором компании с 51% долей является Сергей Макаренко. «Форт-Телеком» специализируется на производстве инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Продукция ООО распространяется в РФ, Европе, странах СНГ, Китае, Малайзии, на Среднем Востоке и в Южной Америке.
Ранее URA.RU рассказывало про пермский четырехзвездочный отель, который получил убыток в миллионы рублей. Примерно с таким же результатом завершил год местный горнодобывающий завод. А популярный санаторий показал убыток в почти 2 миллиона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!