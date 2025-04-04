В Перми водитель сбил женщину насмерть и уехал с места аварии

В Перми водитель легкового автомобиля скрылся с места аварии после того, как насмерть сбил женщину. ДТП произошло после полуночи 3 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«Установлено, что водитель легковушки сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте в районе дома по ул. Маяковского, 19 в 00:20 3 апреля. Сразу после этого водитель скрылся с места ДТП. Оперативники обнаружили автомобиль со следами аварии возле дома, где живет водитель», — уточнили в полиции.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется расследование. Водителю грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!