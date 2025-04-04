В Перми водитель сбил женщину насмерть и уехал с места аварии

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Сбитая женщина скончалась на месте аварии
Сбитая женщина скончалась на месте аварии Фото:

В Перми водитель легкового автомобиля скрылся с места аварии после того, как насмерть сбил женщину. ДТП произошло после полуночи 3 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Установлено, что водитель легковушки сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте в районе дома по ул. Маяковского, 19 в 00:20 3 апреля. Сразу после этого водитель скрылся с места ДТП. Оперативники обнаружили автомобиль со следами аварии возле дома, где живет водитель», — уточнили в полиции.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется расследование. Водителю грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

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В Перми водитель легкового автомобиля скрылся с места аварии после того, как насмерть сбил женщину. ДТП произошло после полуночи 3 апреля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Установлено, что водитель легковушки сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте в районе дома по ул. Маяковского, 19 в 00:20 3 апреля. Сразу после этого водитель скрылся с места ДТП. Оперативники обнаружили автомобиль со следами аварии возле дома, где живет водитель», — уточнили в полиции. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется расследование. Водителю грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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