В Челябинске из-за аварии без воды остались социальные объекты

В Челябинске 13 июля из-за аварии на магистральном водоводе временно прекращена подача воды по нескольким городским адресам. В их числе ряд социальных объектов, в том числе детские сады. Об этом URA.RU сообщили в МУП «ПОВВ».
«В связи с повреждением магистрального водовода временно приостановлена подача воды. Адреса следующие: улица Румянцева, 33; улица Краснооктябрьская, дома 16, 20, 20а, 22, 24 (детский сад), 26 (общежитие); улица Электростальская, дома 39, 41 (детский сад), 47, 47а (вуз); улица Липецкая, дом 31а (административное здание)», — уточнили на предприятии.
Также перебои с водой наблюдаются в частном секторе на улицах Шоссе Металлургов, Запорожская, Алчевская и Байкальская. В МУП «ПОВВ» не уточнили сроки восстановления водоснабжения. Бригады проводят необходимые ремонтные работы.
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