Челябинский депутат Госдумы Гартунг рассказал, где найти 11 триллионов рублей

14 июля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Валерий Гартунг уверен, что государство могло бы расходовать деньги более рационально Фото: Роман Наумов © URA.RU Депутат Госдумы из Челябинска Валерий Гартунг во время выступления в парламенте по поводу исполнения прошлогоднего бюджета сообщил, где можно было найти 11 триллионов дополнительных рублей на поддержку граждан. Об этом Гартунг сообщил в своем telegram-канале. «Выступая от фракции по итогам исполнения бюджета за прошлый год, отметил, что страна могла бы прожить этот год гораздо лучше, если бы более разумно распорядилась имеющимися средствами. Предложил три меры, которые суммарно обеспечили бы бюджету 11 триллионов рублей», — сообщил депутат. Первая мера, которую предложил Гартунг — отмена отрицательных акцизов. Она должна дополнительно принести 3,5 триллиона рублей. Это деньги, которые страна перечисляет сырьевикам, чтобы они не повышали цены на топливо. По мнению Гартунга, отрасль неплохо проживет и без этой поддержки. Вторая мера, предложенная Гартунгом — исключение коррупции при госзакупках. По мнению парламентария, она даст бюджету страны дополнительно шесть триллионов рублей. Гартунг считает, что закупки госкомпаний и естественных монополий, которые должны проходить по конкурентным процедурам, зачастую производятся у единственного поставщика из-за лазейки в законе, позволяющей закупать у взаимозависимых лиц. Из-за этого государство теряет около шести триллионов рублей. К тому же, из-за этого ускоряется инфляция. Вместо льготной ипотеки Гартунг предлагает строительство жилья для социальной аренды. Как сообщил Гартунг, более двух триллионов рублей государство ежегодно отдает банкам в виде процентов в рамках программы льготной ипотеки. При этом, по словам депутата, 40% всех покупок по этой программе приходится на Москву. «Квартиры приобретают те, у кого и так с жильем все хорошо. А те, кто и на первоначальный взнос набрать не может, так и остаются без крыши над головой. Получается, что и деньги потратили, и жилищную проблему не решили. Эти два триллиона просто перекачали в карманы банкам», -, — отметил Гартунг. Вместо этого депутат предложил направить средства на строительство жилья. При текущем уровне расходов, по мнению депутата, за последние пять лет на средства, выделяемые на льготную ипотеку, можно было бы построить 14 миллионов квадратных метров жилья. «400 тысяч квартир. Это практически целый город. Полтора миллиона человек могли бы получить жилье бесплатно и жить в нем, уплачивая государству арендную плату», — уверен Гартунг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы из Челябинска Валерий Гартунг во время выступления в парламенте по поводу исполнения прошлогоднего бюджета сообщил, где можно было найти 11 триллионов дополнительных рублей на поддержку граждан. Об этом Гартунг сообщил в своем telegram-канале. «Выступая от фракции по итогам исполнения бюджета за прошлый год, отметил, что страна могла бы прожить этот год гораздо лучше, если бы более разумно распорядилась имеющимися средствами. Предложил три меры, которые суммарно обеспечили бы бюджету 11 триллионов рублей», — сообщил депутат. Первая мера, которую предложил Гартунг — отмена отрицательных акцизов. Она должна дополнительно принести 3,5 триллиона рублей. Это деньги, которые страна перечисляет сырьевикам, чтобы они не повышали цены на топливо. По мнению Гартунга, отрасль неплохо проживет и без этой поддержки. Вторая мера, предложенная Гартунгом — исключение коррупции при госзакупках. По мнению парламентария, она даст бюджету страны дополнительно шесть триллионов рублей. Гартунг считает, что закупки госкомпаний и естественных монополий, которые должны проходить по конкурентным процедурам, зачастую производятся у единственного поставщика из-за лазейки в законе, позволяющей закупать у взаимозависимых лиц. Из-за этого государство теряет около шести триллионов рублей. К тому же, из-за этого ускоряется инфляция. Вместо льготной ипотеки Гартунг предлагает строительство жилья для социальной аренды. Как сообщил Гартунг, более двух триллионов рублей государство ежегодно отдает банкам в виде процентов в рамках программы льготной ипотеки. При этом, по словам депутата, 40% всех покупок по этой программе приходится на Москву. «Квартиры приобретают те, у кого и так с жильем все хорошо. А те, кто и на первоначальный взнос набрать не может, так и остаются без крыши над головой. Получается, что и деньги потратили, и жилищную проблему не решили. Эти два триллиона просто перекачали в карманы банкам», -, — отметил Гартунг. Вместо этого депутат предложил направить средства на строительство жилья. При текущем уровне расходов, по мнению депутата, за последние пять лет на средства, выделяемые на льготную ипотеку, можно было бы построить 14 миллионов квадратных метров жилья. «400 тысяч квартир. Это практически целый город. Полтора миллиона человек могли бы получить жилье бесплатно и жить в нем, уплачивая государству арендную плату», — уверен Гартунг.