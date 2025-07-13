Челябинцев на экскурсионных поездах начнут отправлять в Тобольск и Казань

Туристов из Челябинска планируют отправлять на экскурсионных поездах в Тобольск, Казань и Пермь. Второй год подряд в регион приезжает поезд из Самары.
«Будем отправлять и принимать турпоезда. Из Челябинска планируем отправлять тематические поезда в Тобольск, Казань, Самару, Пермь. Уже второй год к нам приезжает двухэтажный поезд из Самары, потенциально ждем и из Москвы», — рассказала Ассоциации туроператоров России генменеджер отдела приема челябинского туроператора «Спутник» Елена Колесникова.
Руководитель отметила, что с советских времен Южный Урал ассоциируется с активным туризмом. Этому сегодня благоприятствуют условия: есть три нацпарка, по региону проходит маршрут Большой уральской тропы, много озер, мягкая зима с обильным снегом, работает развитая сеть горнолыжных комплексов.
«Инфраструктура строится, хотя все-таки несколько не успевает за потоком. Появляются востребованные глэмпинги. Строят их чаще на озерах, но есть и несколько лесных объектов, куда люди приезжают слушать тишину», — отметила генеральный менеджер.
Экологический туризм развивается. Однако ставку Колесникова предложила сделать на культурно-познавательный туризм. Для этого в области создали нацмаршрут «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты». Путешественников провозят по четырем городам: кроме Челябинска, это Миасс, Златоуст и Сатка. Туристы любят бывать на Златоустовской оружейной фабрике, где развивается промышленный туризм. Гендиректор предприятия Валерий Томея отметил URA.RU, что в месяц музей фабрики посещает порядка трех тысяч человек.
Проблемой туротрасли Колесникова считает нехватку кадров. Отрасль нуждается в экскурсоводах, гидах-инструкторах, гостиничном персонале. В вузах и колледжах подготовка ведется, но ее результат представители турсферы ждут через два-три года.
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