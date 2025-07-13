Мэр Челябинска Лошкин поручил дать название новой улице, соединяющей три ЖК

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил главе Советского района Владиславу Макарову решить вопрос с названием новой улицы, по которой проходит дорога к ЖК «Слава», «Вместе» и «Квартал О2». Ранее добраться до них можно было лишь по грунтовой дороге. Макаров выразил благодарность Лошкину за выделенные администрацией средства на устройство улицы.
«Дорогу построили, даже названия нет, улица безымянная. Подумайте над названием», — поручил Лошкин Макарову.
Дорогу благоустроили и заасфальтировали от улицы Блюхера до жилого комплекса «Слава» за мемориалом «Скорбящей матери». Лошкин уточнил, что благодаря устройству дороги альтернативный вариант выезда появился и у жителей близлежащих микрорайонов и ЖК.
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