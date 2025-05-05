В Пермском крае в исправцентре №2 состоялись соревнования по силовым видам спорта среди осужденных. Спортсмены состязались в жиме штанги лежа. По информации краевого ГУФСИН, подобные соревнования снижают уровень агрессии среди осужденных и способствуют их успешной адаптации в обществе.
«В целях популяризации здорового образа жизни, а также в рамках плана воспитательных мероприятий, в исправительном центре №2 проведены соревнования среди осужденных по силовым видам спорта. Популяризация здорового образа жизни способствует развитию таких качеств как дисциплинированность, стойкость, сила воли. Также укрепляет психологическое состояние осужденных, снижает агрессию и помогает успешной адаптации в обществе», — цитирует пресс-служба ГУФСИН по Прикамью начальника исправительного учреждения Александра Суслова.
По итогам соревнований все участники получили благодарственные письма. Ранее в исправительном центре №1 в Соликамске осужденные выявляли сильнейшего, соревнуясь в армрестлинге.
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