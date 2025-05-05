Пермские заключенные жмут штангу от груди, чтобы быть добрее на свободе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осужденные соревновались в жиме штанги
Осужденные соревновались в жиме штанги Фото:

В Пермском крае в исправцентре №2 состоялись соревнования по силовым видам спорта среди осужденных. Спортсмены состязались в жиме штанги лежа. По информации краевого ГУФСИН, подобные соревнования снижают уровень агрессии среди осужденных и способствуют их успешной адаптации в обществе.

«В целях популяризации здорового образа жизни, а также в рамках плана воспитательных мероприятий, в исправительном центре №2 проведены соревнования среди осужденных по силовым видам спорта. Популяризация здорового образа жизни способствует развитию таких качеств как дисциплинированность, стойкость, сила воли. Также укрепляет психологическое состояние осужденных, снижает агрессию и помогает успешной адаптации в обществе», — цитирует пресс-служба ГУФСИН по Прикамью начальника исправительного учреждения Александра Суслова.

По итогам соревнований все участники получили благодарственные письма. Ранее в исправительном центре №1 в Соликамске осужденные выявляли сильнейшего, соревнуясь в армрестлинге.

Соревнования по жиму штанги от груди прошли в ИЦ №2
Соревнования по жиму штанги от груди прошли в ИЦ №2
Фото:

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В Пермском крае в исправцентре №2 состоялись соревнования по силовым видам спорта среди осужденных. Спортсмены состязались в жиме штанги лежа. По информации краевого ГУФСИН, подобные соревнования снижают уровень агрессии среди осужденных и способствуют их успешной адаптации в обществе. «В целях популяризации здорового образа жизни, а также в рамках плана воспитательных мероприятий, в исправительном центре №2 проведены соревнования среди осужденных по силовым видам спорта. Популяризация здорового образа жизни способствует развитию таких качеств как дисциплинированность, стойкость, сила воли. Также укрепляет психологическое состояние осужденных, снижает агрессию и помогает успешной адаптации в обществе», — цитирует пресс-служба ГУФСИН по Прикамью начальника исправительного учреждения Александра Суслова. По итогам соревнований все участники получили благодарственные письма. Ранее в исправительном центре №1 в Соликамске осужденные выявляли сильнейшего, соревнуясь в армрестлинге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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