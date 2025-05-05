Азербайджанского депутата не пустили в РФ из-за русофобских высказываний

Депутату парламента Азербайджана Азеру Бадамову запретили въезд в Россию из-за его неоднократных антироссийских и русофобских высказываний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
«Азеру Бадамову не разрешен въезд в Россию в соответствии со ст. 26 и 27 Федерального закона Российской Федерации „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“, — заявил источник издания. Бадамова не допустили на территорию РФ в московском аэропорту Внуково 4 мая 2025 года, куда он прибыл в составе делегации, направлявшейся в Астрахань для участия в мероприятиях, посвященных 102-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева. Поводом для принятия решения послужили неоднократные заявления депутата Милли меджлиса, содержащие антироссийскую и русофобскую риторику.
Источник подчеркнул, что меры против Бадамова носят персональный характер и не влияют на стремление России развивать стратегическое партнерство с Азербайджаном. Он отметил, что Россия не поддерживает практику стоп-листов в отношениях с дружественными странами и считает правильным решать подобные вопросы через дипломатические каналы, а не посредством средств массовой информации.
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