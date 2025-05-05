05 мая 2025

Роспотребнадзор наказал алкомаркеты в ХМАО за продажу сигарет

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Роспотребнадзор запретил алкомаркетам в Нижневартовске продавать сигареты ближе, чем в 100 метрах от школ
Роспотребнадзор запретил алкомаркетам в Нижневартовске продавать сигареты ближе, чем в 100 метрах от школ Фото:

Суд удовлетворил иск Роспотребнадзора к восьми алкомаркетам сети «Красное и Белое» о запрете продажи табачной продукции возле учебных учреждений Нижневартовска. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Югры.

«Решением Головинского районного суда Москвы исковое заявление удовлетворено в полном объеме. В целях ограничения доступности табачных изделий для несовершеннолетних в радиусе стометровой зоны от границы территории учебного заведения законодательно предусмотрен запрет розничной продажи указанного товара», — сказано на сайте ведомства.

Суд согласился с доводами юристов Роспотребнадзора о том, что размещение табачной продукции рядом со школами способствует ее пропаганде среди учащихся. По итогам разбирательства владелец обязан прекратить продажу сигарет по всем выявленным адресам.

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Суд удовлетворил иск Роспотребнадзора к восьми алкомаркетам сети «Красное и Белое» о запрете продажи табачной продукции возле учебных учреждений Нижневартовска. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Югры. «Решением Головинского районного суда Москвы исковое заявление удовлетворено в полном объеме. В целях ограничения доступности табачных изделий для несовершеннолетних в радиусе стометровой зоны от границы территории учебного заведения законодательно предусмотрен запрет розничной продажи указанного товара», — сказано на сайте ведомства. Суд согласился с доводами юристов Роспотребнадзора о том, что размещение табачной продукции рядом со школами способствует ее пропаганде среди учащихся. По итогам разбирательства владелец обязан прекратить продажу сигарет по всем выявленным адресам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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