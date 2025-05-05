Роспотребнадзор наказал алкомаркеты в ХМАО за продажу сигарет

Суд удовлетворил иск Роспотребнадзора к восьми алкомаркетам сети «Красное и Белое» о запрете продажи табачной продукции возле учебных учреждений Нижневартовска. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Югры.
«Решением Головинского районного суда Москвы исковое заявление удовлетворено в полном объеме. В целях ограничения доступности табачных изделий для несовершеннолетних в радиусе стометровой зоны от границы территории учебного заведения законодательно предусмотрен запрет розничной продажи указанного товара», — сказано на сайте ведомства.
Суд согласился с доводами юристов Роспотребнадзора о том, что размещение табачной продукции рядом со школами способствует ее пропаганде среди учащихся. По итогам разбирательства владелец обязан прекратить продажу сигарет по всем выявленным адресам.
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