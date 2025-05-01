01 мая 2025

Полянский: Россия готова к работе с Уолтцем в ООН

© Служба новостей «URA.RU»
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Кремль не видит препятствий для сотрудничества с новым представителем США в ООН
Кремль не видит препятствий для сотрудничества с новым представителем США в ООН Фото:

Москва готова сотрудничать с Майком Уолтцем, чью кандидатуру на пост постпреда США при ООН выдвинул президент Дональд Трамп. С таким заявлением выступил первый заместитель постоянного представителя РФ в альянсе Дмитрий Полянский.

«С нетерпением жду сотрудничества в ООН» — написал Дмитрий Полянский в соцсети Х. Так он прокомментировал новость о выдвижении Уолтца на новый пост.

Уолтц ранее работал помощником Трампа по вопросам нацбезопасности. Источники в Белом доме прочили освободившееся кресло конгрессмену Марко Рубио. Так и произошло.

По данным американских СМИ, от должности советника по национальной безопасности ранее отказался спецпосланник президента Стивен Уиткофф, сообщает «Национальная служба новостей». Представители Госдепа США, отвечая на вопросы о кадровых перестановках, отметили, что имеют «длинную скамейку запасных», передает RT.

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Москва готова сотрудничать с Майком Уолтцем, чью кандидатуру на пост постпреда США при ООН выдвинул президент Дональд Трамп. С таким заявлением выступил первый заместитель постоянного представителя РФ в альянсе Дмитрий Полянский. «С нетерпением жду сотрудничества в ООН» — написал Дмитрий Полянский в соцсети Х. Так он прокомментировал новость о выдвижении Уолтца на новый пост. Уолтц ранее работал помощником Трампа по вопросам нацбезопасности. Источники в Белом доме прочили освободившееся кресло конгрессмену Марко Рубио. Так и произошло. По данным американских СМИ, от должности советника по национальной безопасности ранее отказался спецпосланник президента Стивен Уиткофф, сообщает «Национальная служба новостей». Представители Госдепа США, отвечая на вопросы о кадровых перестановках, отметили, что имеют «длинную скамейку запасных», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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