Жители Екатеринбурга застряли в очередях в Историческом сквере. Желающие хотят попасть на театральную постановку в иммерсивный «Театр Великой войны», передает корреспондент URA.RU.
Из-за тщательного досмотра на входе большие очереди выстроили и в парке Маяковского. При этом нет скоплений на выставку трофейной техники стран НАТО, захваченной российскими военными в зоне спецоперации на Украине. Ее продлили до 11 мая.
За ходом праздничных мероприятий в Свердловской области, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в режиме онлайн. Остальные новости по теме находятся в этом сюжете.
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