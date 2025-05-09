Екатеринбуржцы застряли в очередях в центре города в День Победы. Фото, видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Толпы людей на 9 мая. Екатеринбург
Многие хотят посетить театральную постановку Фото:
новость из сюжета
Свердловчане празднуют 9 Мая

Жители Екатеринбурга застряли в очередях в Историческом сквере. Желающие хотят попасть на театральную постановку в иммерсивный «Театр Великой войны», передает корреспондент URA.RU.

Из-за тщательного досмотра на входе большие очереди выстроили и в парке Маяковского. При этом нет скоплений на выставку трофейной техники стран НАТО, захваченной российскими военными в зоне спецоперации на Украине. Ее продлили до 11 мая.

За ходом праздничных мероприятий в Свердловской области, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в режиме онлайн. Остальные новости по теме находятся в этом сюжете.

Очереди в ЦПКиО-
Очереди в ЦПКиО-
Фото:

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Жители Екатеринбурга застряли в очередях в Историческом сквере. Желающие хотят попасть на театральную постановку в иммерсивный «Театр Великой войны», передает корреспондент URA.RU. Из-за тщательного досмотра на входе большие очереди выстроили и в парке Маяковского. При этом нет скоплений на выставку трофейной техники стран НАТО, захваченной российскими военными в зоне спецоперации на Украине. Ее продлили до 11 мая. За ходом праздничных мероприятий в Свердловской области, посвященных 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, агентство следит в режиме онлайн. Остальные новости по теме находятся в этом сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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