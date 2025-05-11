Ушаков объяснил, почему опоздал на переговоры Путина и Си Цзиньпина

Помощник президента РФ Юрий Ушаков опоздал на переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Кремле, так как выполнял поручение президента сделать телефонный звонок. Об этом сообщил он журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
«Получил задание позвонить одному адресату, я исполнил это задание», — заявил Ушаков, объясняя свою задержку на переговорах. Он отметил, что президент иногда начинает встречи раньше прибытия всей делегации, что является обычной практикой.
Министр финансов РФ Антон Силуанов также задержался на начало переговоров. По его словам, причиной стало обсуждение ряда важных тем, необходимых для подготовки к переговорам в узком и расширенном составах.
В Кремле 8 мая прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Встреча началась в узком формате, а затем продолжилась с участием расширенных делегаций. Основными темами переговоров стали углубление экономического сотрудничества, противодействие западным санкциям и координация позиций по международным вопросам, включая конфликт на Украине. Россия и Китай подписали ряд соглашений, в том числе о расширении торговли в национальных валютах, поставках энергоносителей и совместных инфраструктурных проектах в рамках инициативы «Один пояс, один путь».
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