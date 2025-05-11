11 мая 2025

Топ-сотрудница челябинской налоговой пыталась выйти из СИЗО

Начальница отдела камеральных проверок челябинской ФНС Дьяченко осталась в СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Светлана Дьяченко осталась в СИЗО до середины июня
Светлана Дьяченко осталась в СИЗО до середины июня Фото:

Начальница отдела камеральных проверок челябинской ФНС Светлана Дьяченко, обвиняемая в коррупции, 12 мая пыталась выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, суд не нашел оснований для того, чтобы отпустить женщину.

«С учетом позиции прокурора Челябинский облсуд оставил без изменения решение суда первой инстанции об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Жалобу адвокатов без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Дьяченко была задержана сотрудниками УФСБ по региону 15 апреля и с тех пор находится в СИЗО. Вместе с ней под следствие попали несколько ее коллег, а также коммерсант и его адвокат. Предварительно, налоговики через адвоката получали откаты от бизнесмена. За это они проводили проверки в фирме «спустя рукава». В результате бизнесмен уклонялся от уплаты налогов.

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Начальница отдела камеральных проверок челябинской ФНС Светлана Дьяченко, обвиняемая в коррупции, 12 мая пыталась выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, суд не нашел оснований для того, чтобы отпустить женщину. «С учетом позиции прокурора Челябинский облсуд оставил без изменения решение суда первой инстанции об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Жалобу адвокатов без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Дьяченко была задержана сотрудниками УФСБ по региону 15 апреля и с тех пор находится в СИЗО. Вместе с ней под следствие попали несколько ее коллег, а также коммерсант и его адвокат. Предварительно, налоговики через адвоката получали откаты от бизнесмена. За это они проводили проверки в фирме «спустя рукава». В результате бизнесмен уклонялся от уплаты налогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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