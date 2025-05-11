Топ-сотрудница челябинской налоговой пыталась выйти из СИЗО

Начальница отдела камеральных проверок челябинской ФНС Светлана Дьяченко, обвиняемая в коррупции, 12 мая пыталась выйти из СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, суд не нашел оснований для того, чтобы отпустить женщину.
«С учетом позиции прокурора Челябинский облсуд оставил без изменения решение суда первой инстанции об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Жалобу адвокатов без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Дьяченко была задержана сотрудниками УФСБ по региону 15 апреля и с тех пор находится в СИЗО. Вместе с ней под следствие попали несколько ее коллег, а также коммерсант и его адвокат. Предварительно, налоговики через адвоката получали откаты от бизнесмена. За это они проводили проверки в фирме «спустя рукава». В результате бизнесмен уклонялся от уплаты налогов.
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