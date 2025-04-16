Трех сотрудников челябинской ФНС отправили в СИЗО по делу о коррупции

Три сотрудника ФНС Челябинской области, задержанные ФСБ, 16 апреля взяты под стражу решением Центрального райсуда Челябинска по обвинению в получении взяток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
«Центральным районным судом в отношении трех должностных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщили в пресс-службе.
Первой из сотрудников была арестована начальник отдела камеральных проверок областной ФНС Светлана Дьяченко. По версии следствия, Дьяченко и ее коллеги получили от коммерсанта с января 2024-го по апрель 2025 года более одного миллиона рублей. Деньги передавалась через адвоката. За это бизнесмен избежал строгих налоговых проверок. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по региону.
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