Трех сотрудников челябинской ФНС отправили в СИЗО по делу о коррупции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Три сотрудника ФНС по региону взяты под стражу
Три сотрудника ФНС по региону взяты под стражу Фото:

Три сотрудника ФНС Челябинской области, задержанные ФСБ, 16 апреля взяты под стражу решением Центрального райсуда Челябинска по обвинению в получении взяток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Центральным районным судом в отношении трех должностных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщили в пресс-службе.

Первой из сотрудников была арестована начальник отдела камеральных проверок областной ФНС Светлана Дьяченко. По версии следствия, Дьяченко и ее коллеги получили от коммерсанта с января 2024-го по апрель 2025 года более одного миллиона рублей. Деньги передавалась через адвоката. За это бизнесмен избежал строгих налоговых проверок. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по региону.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Три сотрудника ФНС Челябинской области, задержанные ФСБ, 16 апреля взяты под стражу решением Центрального райсуда Челябинска по обвинению в получении взяток. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону. «Центральным районным судом в отношении трех должностных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщили в пресс-службе. Первой из сотрудников была арестована начальник отдела камеральных проверок областной ФНС Светлана Дьяченко. По версии следствия, Дьяченко и ее коллеги получили от коммерсанта с января 2024-го по апрель 2025 года более одного миллиона рублей. Деньги передавалась через адвоката. За это бизнесмен избежал строгих налоговых проверок. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...