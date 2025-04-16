Суд отправил в СИЗО первую фигурантку дела челябинской налоговой. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения начальнику отдела налоговой Светлане Дьяченко. Челябинска, Светлана Дьяченко
Светлану Дьяченко отправили в СИЗО до 15 июня Фото:

Центральный райсуд Челябинска отправил в СИЗО на два месяца начальника отдела камеральных проверок областной ФНС Светлану Дьяченко. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Избрать в отношении Светланы Дьяченко меру пресечения в виде заключения под стражу. Установить срок заключения под стражу на две месяца или до 15 июня 2025 года», — зачитала решение судья Елена Черненко.

Заседание сделали закрытым для журналистов. Однако до решения удалить корреспондента URA.RU из зала суда прозвучала информация о том, что женщина в 53 года имеет на иждивении престарелую мать и находится в разводе. Ранее она не была замечена в преступлениях.

Дьяченко была задержана сотрудниками ФСБ 15 апреля. Вместе с ней под следствие попали двое ее коллег, а также бизнесмен и его адвокат. По версии следствия, налоговики с января 2024 года по апрель 2025 года получили от коммерсанта более одного миллиона рублей. Взятка передавалась через адвоката. За это сотрудники проводили проверки в фирме «спустя рукава». В результате бизнесмен уклонялся от уплаты налогов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный райсуд Челябинска отправил в СИЗО на два месяца начальника отдела камеральных проверок областной ФНС Светлану Дьяченко. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Избрать в отношении Светланы Дьяченко меру пресечения в виде заключения под стражу. Установить срок заключения под стражу на две месяца или до 15 июня 2025 года», — зачитала решение судья Елена Черненко. Заседание сделали закрытым для журналистов. Однако до решения удалить корреспондента URA.RU из зала суда прозвучала информация о том, что женщина в 53 года имеет на иждивении престарелую мать и находится в разводе. Ранее она не была замечена в преступлениях. Дьяченко была задержана сотрудниками ФСБ 15 апреля. Вместе с ней под следствие попали двое ее коллег, а также бизнесмен и его адвокат. По версии следствия, налоговики с января 2024 года по апрель 2025 года получили от коммерсанта более одного миллиона рублей. Взятка передавалась через адвоката. За это сотрудники проводили проверки в фирме «спустя рукава». В результате бизнесмен уклонялся от уплаты налогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...