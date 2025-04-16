Суд отправил в СИЗО первую фигурантку дела челябинской налоговой. Фото, видео

16 апреля 2025 в 17:02 Размер текста - 17 +

Светлану Дьяченко отправили в СИЗО до 15 июня Фото: Павел Сидоров © URA.RU Центральный райсуд Челябинска отправил в СИЗО на два месяца начальника отдела камеральных проверок областной ФНС Светлану Дьяченко. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Избрать в отношении Светланы Дьяченко меру пресечения в виде заключения под стражу. Установить срок заключения под стражу на две месяца или до 15 июня 2025 года», — зачитала решение судья Елена Черненко. Заседание сделали закрытым для журналистов. Однако до решения удалить корреспондента URA.RU из зала суда прозвучала информация о том, что женщина в 53 года имеет на иждивении престарелую мать и находится в разводе. Ранее она не была замечена в преступлениях. Дьяченко была задержана сотрудниками ФСБ 15 апреля. Вместе с ней под следствие попали двое ее коллег, а также бизнесмен и его адвокат. По версии следствия, налоговики с января 2024 года по апрель 2025 года получили от коммерсанта более одного миллиона рублей. Взятка передавалась через адвоката. За это сотрудники проводили проверки в фирме «спустя рукава». В результате бизнесмен уклонялся от уплаты налогов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный райсуд Челябинска отправил в СИЗО на два месяца начальника отдела камеральных проверок областной ФНС Светлану Дьяченко. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Избрать в отношении Светланы Дьяченко меру пресечения в виде заключения под стражу. Установить срок заключения под стражу на две месяца или до 15 июня 2025 года», — зачитала решение судья Елена Черненко. Заседание сделали закрытым для журналистов. Однако до решения удалить корреспондента URA.RU из зала суда прозвучала информация о том, что женщина в 53 года имеет на иждивении престарелую мать и находится в разводе. Ранее она не была замечена в преступлениях. Дьяченко была задержана сотрудниками ФСБ 15 апреля. Вместе с ней под следствие попали двое ее коллег, а также бизнесмен и его адвокат. По версии следствия, налоговики с января 2024 года по апрель 2025 года получили от коммерсанта более одного миллиона рублей. Взятка передавалась через адвоката. За это сотрудники проводили проверки в фирме «спустя рукава». В результате бизнесмен уклонялся от уплаты налогов.