В Москве и области начали отключать горячую воду

В Москве и области начались плановые отключения горячей воды. Это связано с ежегодным обслуживанием систем теплоснабжения.
«Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических и температурных испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации», — передает слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова РИА Новости. График отключений доступен на официальных порталах Москвы, где жители могут проверить сроки по своему адресу.
Отключение длится до десяти дней и проходит с мая по август, чтобы подготовить коммуникации к отопительному сезону. Дома с альтернативным водоснабжением могут отключаться реже. Рекомендуется во время отключения перекрывать стояк горячей воды, а при необходимости обращаться в службы для получения информации о графике и возможных корректировках.
В случае внеплановых отключений горячей воды или несоответствия температуры, жители могут обращаться на горячие линии. Кроме того, можно связаться со своей управляющей компанией для решения этих вопросов.
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