В Москве и области начали отключать горячую воду

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Во время отключения рекомендуется перекрывать стояк горячей воды
Во время отключения рекомендуется перекрывать стояк горячей воды Фото:

В Москве и области начались плановые отключения горячей воды. Это связано с ежегодным обслуживанием систем теплоснабжения.

«Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических и температурных испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации», — передает слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова РИА Новости. График отключений доступен на официальных порталах Москвы, где жители могут проверить сроки по своему адресу.

Отключение длится до десяти дней и проходит с мая по август, чтобы подготовить коммуникации к отопительному сезону. Дома с альтернативным водоснабжением могут отключаться реже. Рекомендуется во время отключения перекрывать стояк горячей воды, а при необходимости обращаться в службы для получения информации о графике и возможных корректировках.

В случае внеплановых отключений горячей воды или несоответствия температуры, жители могут обращаться на горячие линии. Кроме того, можно связаться со своей управляющей компанией для решения этих вопросов.

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В Москве и области начались плановые отключения горячей воды. Это связано с ежегодным обслуживанием систем теплоснабжения. «Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических и температурных испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации», — передает слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова РИА Новости. График отключений доступен на официальных порталах Москвы, где жители могут проверить сроки по своему адресу. Отключение длится до десяти дней и проходит с мая по август, чтобы подготовить коммуникации к отопительному сезону. Дома с альтернативным водоснабжением могут отключаться реже. Рекомендуется во время отключения перекрывать стояк горячей воды, а при необходимости обращаться в службы для получения информации о графике и возможных корректировках. В случае внеплановых отключений горячей воды или несоответствия температуры, жители могут обращаться на горячие линии. Кроме того, можно связаться со своей управляющей компанией для решения этих вопросов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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