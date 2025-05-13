В Перми водитель сбил 9-летнюю девочку

В Орджоникидзевском районе Перми в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал несовершеннолетний пешеход. Инцидент произошел 13 мая около 08:20 на улице Репина, где автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находился мужчина 1998 года рождения, следовал в направлении улицы Писарева.
«Возле дома №52 по улице Карбышева водитель совершил наезд на девочку, родившуюся в 2016 году. Согласно предварительным данным, ребенок пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья».
В результате происшествия пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. URA.RU направило запрос в региональный Минздрав, чтобы уточнить состояние пострадавшей. Ответ ожидается.
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