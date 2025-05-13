Власти помогут семье 18-летней пермячки, погибшей на заборе у бара

Глава Нытвенского муниципального округа (Пермский край) Ринат Хаертдинов сообщил, что семье погибшей в баре Закамска девушке окажут помощь. Страшная трагедия произошла там в ночь на 11 мая.
«Выражаю глубокие соболезнования семье и близким Надежды Вожаковой, погибшей в результате трагического происшествия. Поддерживаю постоянный контакт с родственниками и заверяю, что семье будет предоставлена вся необходимая помощь», — написал мэр в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяки несут цветы к забору, на котором трагически погибла 18-летняя девушка. Там образовался целый стихийный мемориал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!