Власти помогут семье 18-летней пермячки, погибшей на заборе у бара

Семье погибшей на заборе пермячки окажет помощь муниципалитет
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По словам мэра, он находится на связи с родственниками погибшей
По словам мэра, он находится на связи с родственниками погибшей Фото:
новость из сюжета
В Перми на заборе у бара найден труп девушки

Глава Нытвенского муниципального округа (Пермский край) Ринат Хаертдинов сообщил, что семье погибшей в баре Закамска девушке окажут помощь. Страшная трагедия произошла там в ночь на 11 мая. 

«Выражаю глубокие соболезнования семье и близким Надежды Вожаковой, погибшей в результате трагического происшествия. Поддерживаю постоянный контакт с родственниками и заверяю, что семье будет предоставлена вся необходимая помощь», — написал мэр в соцсети «ВКонтакте». 

Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяки несут цветы к забору, на котором трагически погибла 18-летняя девушка. Там образовался целый стихийный мемориал.

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Глава Нытвенского муниципального округа (Пермский край)  Ринат Хаертдинов сообщил, что семье погибшей в баре Закамска девушке окажут помощь. Страшная трагедия произошла там в ночь на 11 мая.  «Выражаю глубокие соболезнования семье и близким Надежды Вожаковой, погибшей в результате трагического происшествия. Поддерживаю постоянный контакт с родственниками и заверяю, что семье будет предоставлена вся необходимая помощь», — написал мэр в соцсети «ВКонтакте».  Ранее URA.RU сообщало о том, что пермяки несут цветы к забору, на котором трагически погибла 18-летняя девушка. Там образовался целый стихийный мемориал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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