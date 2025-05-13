Власти ХМАО планируют привлечь дополнительных рабочих из Ирана и Индонезии

Власти ХМАО собираются расширить квоту на трудовых мигрантов — регион примет дополнительных специалистов из-за рубежа, в том числе из Ирана и Индонезии. Проект соответствующего нормативного акта подготовил департамент промышленности Югры, с содержанием ознакомилось URA.RU.
«Межведомственной комиссией по вопросам привлечения и использования иностранных работников автономного округа рассмотрены и согласованы заявки об увеличении потребности в привлечении иностранных работников на 2025 год: 100 чел. из Исламской Республики Иран, три человека из Республики Индонезия. Квота для ХМАО на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд и разрешений на работу на 2025 год увеличится с 250 до 353 единиц», — говорится в проекте документа, который есть в распоряжении URA.RU.
По данным источника, строительная компания «Юграстройпартнер» из Нефтеюганска планирует нанять 100 рабочих из Ирана — каменщиков, плиточников, маляров и штукатуров. Также предприниматель из Сургута заявила о трудоустройстве трех массажисток из Индонезии. Работодатели обязуются предоставить жилье, соответствующее санитарным нормам, а также выплачивать зарплату. По сведениям из документа, оплата труда мигрантов варьируется от 35 до 140 тысяч рублей в месяц, в зависимости от профессии.
Ранее властями была согласована квота на 250 человек. Югорские предприниматели привлекли к работе 60 массажистов из Таиланда, Индонезии и со Шри-Ланки, более 40 граждан Китая для строительных работ, 150 водителей из Вьетнама. Компания «Лукойл-АИК» (дочернее предприятие «Лукойл») пригласила восемь специалистов из США и Канады. Средняя зарплата иностранных работников составляет 44 365 рублей в месяц.
Ранее URA.RU писало, что в Югре порядка 70% жителей не хотят, чтобы иностранцы работали в сфере пассажирских перевозок — на автобусах и такси. Это следует из промежуточных итогов опроса общественного мнения по установлению запрета на привлечение иностранных работников в отдельных сферах экономики.
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