Губернатор Кухарук приготовил сюрприз для семей ХМАО

В ХМАО с 15 мая по 15 июня пройдет «Семейный месяц». Для югорчан организуют более 180 культурно-познавательных мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей. Об этом глава региона Руслан Кухарук сообщил в своем telegram-канале.
«В нашем округе живет порядка 380 000 семей, из них более 45 000 — многодетные. Убежден, что совместное времяпрепровождение и передача духовно-нравственных ценностей от старших к младшим укрепляют общество и закладывают основу стабильности страны. Старт работы площадок уже завтра, в Международный день семьи», — отметил губернатор.
Мастер-классы, квесты, выставки, кинопоказы и театральные постановки охватят все муниципалитеты округа и будут организованы на различных площадках: в библиотеках, музеях, общественных пространствах и даже медицинских учреждениях. С подробным графиком мероприятий можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!