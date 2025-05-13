13 мая 2025

Губернатор Кухарук приготовил сюрприз для семей ХМАО

Для югорских семей организуют более 180 культурных мероприятий с мая по июнь
© Служба новостей «URA.RU»
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Более 180 культурных мероприятий пройдут для семей с мая по июнь
Более 180 культурных мероприятий пройдут для семей с мая по июнь Фото:

В ХМАО с 15 мая по 15 июня пройдет «Семейный месяц». Для югорчан организуют более 180 культурно-познавательных мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей. Об этом глава региона Руслан Кухарук сообщил в своем telegram-канале.

«В нашем округе живет порядка 380 000 семей, из них более 45 000 — многодетные. Убежден, что совместное времяпрепровождение и передача духовно-нравственных ценностей от старших к младшим укрепляют общество и закладывают основу стабильности страны. Старт работы площадок уже завтра, в Международный день семьи», — отметил губернатор.

Мастер-классы, квесты, выставки, кинопоказы и театральные постановки охватят все муниципалитеты округа и будут организованы на различных площадках: в библиотеках, музеях, общественных пространствах и даже медицинских учреждениях. С подробным графиком мероприятий можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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В ХМАО с 15 мая по 15 июня пройдет «Семейный месяц». Для югорчан организуют более 180 культурно-познавательных мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей. Об этом глава региона Руслан Кухарук сообщил в своем telegram-канале. «В нашем округе живет порядка 380 000 семей, из них более 45 000 — многодетные. Убежден, что совместное времяпрепровождение и передача духовно-нравственных ценностей от старших к младшим укрепляют общество и закладывают основу стабильности страны. Старт работы площадок уже завтра, в Международный день семьи», — отметил губернатор. Мастер-классы, квесты, выставки, кинопоказы и театральные постановки охватят все муниципалитеты округа и будут организованы на различных площадках: в библиотеках, музеях, общественных пространствах и даже медицинских учреждениях. С подробным графиком мероприятий можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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