Хакеры украли данные 89 млн пользователей сервиса Steam

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В базе содержатся одноразовые коды доступа, используемые для двухфакторной аутентификации
В базе содержатся одноразовые коды доступа, используемые для двухфакторной аутентификации Фото:

В даркнете появилось объявление о продаже базы, содержащей сведения о 89 миллионах аккаунтов популярной игровой платформы. О масштабной утечке данных пользователей Steam сообщает издание SecurityLab. 

«Пользователь под псевдонимом Machine1337, также известный как EnergyWeaponsUser, опубликовал объявление о продаже базы данных», — пишет SecurityLab. В описании говорится, что в базе содержатся не только стандартные пользовательские сведения, но и одноразовые коды доступа, используемые для двухфакторной аутентификации. Стоимость доступа к архиву была оценена в пять тысяч долларов.

Независимый журналист и администратор сообщества SteamSentinels, MellolwOnline1, высказал предположение, что утечка могла произойти в результате взлома административной учетной записи или получения несанкционированного доступа к ключам API Steam. Точные детали инцидента пока неизвестны.

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В даркнете появилось объявление о продаже базы, содержащей сведения о 89 миллионах аккаунтов популярной игровой платформы. О масштабной утечке данных пользователей Steam сообщает издание SecurityLab.  «Пользователь под псевдонимом Machine1337, также известный как EnergyWeaponsUser, опубликовал объявление о продаже базы данных», — пишет SecurityLab. В описании говорится, что в базе содержатся не только стандартные пользовательские сведения, но и одноразовые коды доступа, используемые для двухфакторной аутентификации. Стоимость доступа к архиву была оценена в пять тысяч долларов. Независимый журналист и администратор сообщества SteamSentinels, MellolwOnline1, высказал предположение, что утечка могла произойти в результате взлома административной учетной записи или получения несанкционированного доступа к ключам API Steam. Точные детали инцидента пока неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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