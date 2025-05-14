Хакеры украли данные 89 млн пользователей сервиса Steam

В даркнете появилось объявление о продаже базы, содержащей сведения о 89 миллионах аккаунтов популярной игровой платформы. О масштабной утечке данных пользователей Steam сообщает издание SecurityLab.
«Пользователь под псевдонимом Machine1337, также известный как EnergyWeaponsUser, опубликовал объявление о продаже базы данных», — пишет SecurityLab. В описании говорится, что в базе содержатся не только стандартные пользовательские сведения, но и одноразовые коды доступа, используемые для двухфакторной аутентификации. Стоимость доступа к архиву была оценена в пять тысяч долларов.
Независимый журналист и администратор сообщества SteamSentinels, MellolwOnline1, высказал предположение, что утечка могла произойти в результате взлома административной учетной записи или получения несанкционированного доступа к ключам API Steam. Точные детали инцидента пока неизвестны.
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