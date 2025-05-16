Стало известно время проведения переговоров России и Украины в Стамбуле

МИД Турции: встреча делегаций РФ и Украины начнется в 12.30 по Москве
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Встреча пройдет в рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче
Встреча пройдет в рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

В Стамбуле на 12:30 по мск запланированы переговоры с участием представителей России, Украины и Турции. Об этом сообщил источник в Министерстве иностранных дел Турции.

«Трехсторонняя встреча запланирована на 12.30 в Стамбуле», — передает слова источника РИА Новости. Сообщается, что переговоры делегаций Турции, США и Украины состоятся до начала встречи с участием российской стороны. Начало обсуждений запланировано на 10:45 по мск.

Прямые переговоры между делегациями России и Украины запланированы на 16 мая в Стамбуле. Российскую сторону на встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав российской делегации также войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

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В Стамбуле на 12:30 по мск запланированы переговоры с участием представителей России, Украины и Турции. Об этом сообщил источник в Министерстве иностранных дел Турции. «Трехсторонняя встреча запланирована на 12.30 в Стамбуле», — передает слова источника РИА Новости. Сообщается, что переговоры делегаций Турции, США и Украины состоятся до начала встречи с участием российской стороны. Начало обсуждений запланировано на 10:45 по мск. Прямые переговоры между делегациями России и Украины запланированы на 16 мая в Стамбуле. Российскую сторону на встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав российской делегации также войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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