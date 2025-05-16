Стало известно время проведения переговоров России и Украины в Стамбуле

В Стамбуле на 12:30 по мск запланированы переговоры с участием представителей России, Украины и Турции. Об этом сообщил источник в Министерстве иностранных дел Турции.
«Трехсторонняя встреча запланирована на 12.30 в Стамбуле», — передает слова источника РИА Новости. Сообщается, что переговоры делегаций Турции, США и Украины состоятся до начала встречи с участием российской стороны. Начало обсуждений запланировано на 10:45 по мск.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины запланированы на 16 мая в Стамбуле. Российскую сторону на встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский. В состав российской делегации также войдут заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.
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