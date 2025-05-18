В Курской области ВСУ сбросили взрывчатку с дрона, погибла женщина

В результате сброса взрывного устройства с беспилотника погибла 69-летняя жительница. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Погибла 69-летняя женщина. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать семью в это непростое время», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Он отметил, что взрывное устройство прилетело в жилой дом. Загорелись хозпостройки на участке, а также кровля здания. Огонь уже потушен. Инцидент произошло в селе Поды Хомутовского района.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.