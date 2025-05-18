В Курской области ВСУ сбросили взрывчатку с дрона, погибла женщина

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ВСУ вновь атаковали гражданские объекты в Курской области
ВСУ вновь атаковали гражданские объекты в Курской области Фото:

В результате сброса взрывного устройства с беспилотника погибла 69-летняя жительница. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Погибла 69-летняя женщина. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать семью в это непростое время», — написал Хинштейн в своем telegram-канале

Он отметил, что взрывное устройство прилетело в жилой дом. Загорелись хозпостройки на участке, а также кровля здания. Огонь уже потушен. Инцидент произошло в селе Поды Хомутовского района. 

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В результате сброса взрывного устройства с беспилотника погибла 69-летняя жительница. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. «Погибла 69-летняя женщина. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать семью в это непростое время», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.  Он отметил, что взрывное устройство прилетело в жилой дом. Загорелись хозпостройки на участке, а также кровля здания. Огонь уже потушен. Инцидент произошло в селе Поды Хомутовского района. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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