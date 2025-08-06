Путин отметил пермских нефтяников и энергетиков званиями и наградами

Путин отметил пермяков званиями, орденами и медалями за трудовые успехи
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Президентом были отмечены представители нефтегазового комплекса Прикамья
Президентом были отмечены представители нефтегазового комплекса Прикамья Фото:

Президент России Владимир Путин представил к наградам жителей Пермского края за значительные достижения в различных сферах. Соответствующий указ глава государства подписал 6 августа 2025 года.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю трудовую деятельность наградить орденом „За доблестный труд“ Ахметшину Рамзию Рафаковну — мастера нефтебазы Пермь ООО „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“; Рудакова Дмитрия Валерьевича — оператора технологических установок ООО „ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез“, Третьякова Олега Владимировича — генерального директора ООО „ЛУКОЙЛ-Пермь“, — говорится в указе.

Орденом Почета награжден Носов Андрей Владимирович — оператор по добыче нефти и газа Константиновского промысла ТПП «Чернушканефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени», согласно указу, награжден Пивовар Руслан Петрович — первый заместитель генерального директора — главного инженера ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и Шарафутдинов Ильшат Миргазиянович — генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» наградили: Попкова Владимира Евгеньевича — механика производства глубокой переработки нефти ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и  Прыткова Алексея Георгиевича — директора ТПП «Полазнанефтегаз» ООО «Лукойл-Пермь».

За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю и добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» Пономареву Семену Владимировичу — оператору технологических установок ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

За заслуги в области энергетики и многолетнюю и добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик РФ» Миличенко Юрию Александровичу — старшему электромеханику участка Чусовской дистанции электроснабжения Свердловской дирекции по обеспечению Трансэнерго — филиала ОАО «РЖД».

Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин отметил пермяков званиями и наградами за трудовые успехи. Президент России Владимир Путин представил к наградам жителей Пермского края за значительные достижения в различных сферах. Соответствующий указ глава государства подписал 25 марта 2025 года. 

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Президент России Владимир Путин представил к наградам жителей Пермского края за значительные достижения в различных сферах. Соответствующий указ глава государства подписал 6 августа 2025 года. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю трудовую деятельность наградить орденом „За доблестный труд“ Ахметшину Рамзию Рафаковну — мастера нефтебазы Пермь ООО „ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт“; Рудакова Дмитрия Валерьевича — оператора технологических установок ООО „ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез“, Третьякова Олега Владимировича — генерального директора ООО „ЛУКОЙЛ-Пермь“, — говорится в указе. Орденом Почета награжден Носов Андрей Владимирович — оператор по добыче нефти и газа Константиновского промысла ТПП «Чернушканефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством I степени», согласно указу, награжден Пивовар Руслан Петрович — первый заместитель генерального директора — главного инженера ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и Шарафутдинов Ильшат Миргазиянович — генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» наградили: Попкова Владимира Евгеньевича — механика производства глубокой переработки нефти ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» и  Прыткова Алексея Георгиевича — директора ТПП «Полазнанефтегаз» ООО «Лукойл-Пермь». За заслуги в области нефтяной и газовой промышленности, многолетнюю и добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» Пономареву Семену Владимировичу — оператору технологических установок ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». За заслуги в области энергетики и многолетнюю и добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик РФ» Миличенко Юрию Александровичу — старшему электромеханику участка Чусовской дистанции электроснабжения Свердловской дирекции по обеспечению Трансэнерго — филиала ОАО «РЖД». Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин отметил пермяков званиями и наградами за трудовые успехи. Президент России Владимир Путин представил к наградам жителей Пермского края за значительные достижения в различных сферах. Соответствующий указ глава государства подписал 25 марта 2025 года. 
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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