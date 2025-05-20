Монастырский трудник оказался владельцем педофильского чата

В Петербурге задержали трудника монастыря по делу о распространении детской порнографии. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«Правоохранители выявили владельца педофильского чата, 38-летний гражданин Узбекистана, нелегал, трудник храма на подворье одного из монастырей в Петербурге», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Мужчину подозревают в распространении в интернете порнографических материалов с участием несовершеннолетних мальчиков.
Задержание подозреваемого произошло 19 мая. В ходе обыска по месту его проживания были изъяты планшет и четыре мобильных телефона. Экспертиза подтвердила, что на устройствах хранились и пересылались порнографические материалы с участием несовершеннолетних. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Год назад правоохранительные органы начали расследование деятельности группы, известной как «бойлаверы». Члены этой группы занимались пропагандой сексуальных отношений с несовершеннолетними, изготовлением и обменом детской порнографии, а некоторые из них совершали преступления сексуального характера в отношении детей.
Трудник — это человек, добровольно помогающий монастырю в хозяйственных работах без материального вознаграждения, стремясь к духовному росту и смирению. Обычно трудники не являются монахами, но принимают участие в жизни монастыря, надеясь приблизиться к духовным идеалам.
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