Монастырский трудник оказался владельцем педофильского чата

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Задержанный был трудником храма на подворье одного из монастырей в Петербурге
Задержанный был трудником храма на подворье одного из монастырей в Петербурге Фото:

В Петербурге задержали трудника монастыря по делу о распространении детской порнографии. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«Правоохранители выявили владельца педофильского чата, 38-летний гражданин Узбекистана, нелегал, трудник храма на подворье одного из монастырей в Петербурге», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Мужчину подозревают в распространении в интернете порнографических материалов с участием несовершеннолетних мальчиков.

Задержание подозреваемого произошло 19 мая. В ходе обыска по месту его проживания были изъяты планшет и четыре мобильных телефона. Экспертиза подтвердила, что на устройствах хранились и пересылались порнографические материалы с участием несовершеннолетних. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Год назад правоохранительные органы начали расследование деятельности группы, известной как «бойлаверы». Члены этой группы занимались пропагандой сексуальных отношений с несовершеннолетними, изготовлением и обменом детской порнографии, а некоторые из них совершали преступления сексуального характера в отношении детей.

Трудник — это человек, добровольно помогающий монастырю в хозяйственных работах без материального вознаграждения, стремясь к духовному росту и смирению. Обычно трудники не являются монахами, но принимают участие в жизни монастыря, надеясь приблизиться к духовным идеалам.

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В Петербурге задержали трудника монастыря по делу о распространении детской порнографии. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «Правоохранители выявили владельца педофильского чата, 38-летний гражданин Узбекистана, нелегал, трудник храма на подворье одного из монастырей в Петербурге», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Мужчину подозревают в распространении в интернете порнографических материалов с участием несовершеннолетних мальчиков. Задержание подозреваемого произошло 19 мая. В ходе обыска по месту его проживания были изъяты планшет и четыре мобильных телефона. Экспертиза подтвердила, что на устройствах хранились и пересылались порнографические материалы с участием несовершеннолетних. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Год назад правоохранительные органы начали расследование деятельности группы, известной как «бойлаверы». Члены этой группы занимались пропагандой сексуальных отношений с несовершеннолетними, изготовлением и обменом детской порнографии, а некоторые из них совершали преступления сексуального характера в отношении детей. Трудник — это человек, добровольно помогающий монастырю в хозяйственных работах без материального вознаграждения, стремясь к духовному росту и смирению. Обычно трудники не являются монахами, но принимают участие в жизни монастыря, надеясь приблизиться к духовным идеалам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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