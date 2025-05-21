Самолет из Челябинска в Минводы опоздал на семь часов из-за поломки датчика атаки

Самолет Челябинска — Минводы опоздал на семь часов из-за поломки датчика атаки
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет до Минвод из Челябинска опоздал на семь часов
Самолет до Минвод из Челябинска опоздал на семь часов Фото:

Самолет из Челябинска опоздал в Минводы на семь часов из-за поломки датчика углов атаки. Прибор служит для измерения угла наклона самолета относительно набегающего воздушного потока.

«Рейс до Минеральных Вод. Время прибытия по расписанию — 6:45, расчетное — 13:50», — отмечено на онлайн-табло челябинского аэропорта.

Борт Sukhoi Superjet 100 не уложился в расписание, поскольку амбулифт повредил правый датчик углов атаки, рассказал telegram-канал Aviaincident. Сенсор отвечает за поддержание аэродинамической стабильности.

Самолет эксплуатируется авиакомпанией «Азимут». При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу перевозчика. Ответ будет опубликован после поступления.

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Самолет из Челябинска опоздал в Минводы на семь часов из-за поломки датчика углов атаки. Прибор служит для измерения угла наклона самолета относительно набегающего воздушного потока. «Рейс до Минеральных Вод. Время прибытия по расписанию — 6:45, расчетное — 13:50», — отмечено на онлайн-табло челябинского аэропорта. Борт Sukhoi Superjet 100 не уложился в расписание, поскольку амбулифт повредил правый датчик углов атаки, рассказал telegram-канал Aviaincident. Сенсор отвечает за поддержание аэродинамической стабильности. Самолет эксплуатируется авиакомпанией «Азимут». При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу перевозчика. Ответ будет опубликован после поступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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