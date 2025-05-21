Самолет из Челябинска в Минводы опоздал на семь часов из-за поломки датчика атаки

Самолет из Челябинска опоздал в Минводы на семь часов из-за поломки датчика углов атаки. Прибор служит для измерения угла наклона самолета относительно набегающего воздушного потока.
«Рейс до Минеральных Вод. Время прибытия по расписанию — 6:45, расчетное — 13:50», — отмечено на онлайн-табло челябинского аэропорта.
Борт Sukhoi Superjet 100 не уложился в расписание, поскольку амбулифт повредил правый датчик углов атаки, рассказал telegram-канал Aviaincident. Сенсор отвечает за поддержание аэродинамической стабильности.
Самолет эксплуатируется авиакомпанией «Азимут». При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу перевозчика. Ответ будет опубликован после поступления.
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