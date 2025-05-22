В центре Екатеринбурга перекроют несколько улиц. Карта

Шесть улиц в центре Екатеринбурга перекроют из-за «Зеленого марафона»
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Улицы перекроют из-за «Зеленого марафона»
Улицы перекроют из-за «Зеленого марафона» Фото:

В центре Екатеринбурга перекроют движение на шести улицах из-за масштабного забега «Зеленый марафон». Движение ограничат с 15:00 30 мая до 15:00 31 мая, сообщили в пресс-службе администрации.

Временные ограничения движения будут введены на дорогах, расположенных вокруг киноконцертного театра «Космос», ресторана «Зимний сад» и клуба «Глобус»:

  • до улицы Толмачева, включая выезд на улицу Николая Никонова;
  • улицы Толмачева — на отрезке между Первомайской и проспектом Ленина;
  • улицы Царской — от Николая Никонова до Первомайской;
  • улицы Дзержинского — в пределах от Горького до Царской;
  • улицы Горького — между Клары Цеткин и Дзержинского;
  • улицы 8 Марта — на участке от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина;
  • улицы Бориса Ельцина — с 8 Марта до Челюскинцев.
Фото:

Также будет введен запрет на парковку автомобилей на ряде улиц, в том числе на Дзержинского, Царской, Толмачева, а также на участке улицы Бориса Ельцина от здания театра драмы до пересечения с улицей Челюскинцев.

Кроме того, будет ограничено и движение электросамокатов. Они затронут как проезжую часть, так и тротуары в пределах следующих улиц: Николая Никонова — Царская — Толмачева, а также квартал, ограниченный улицами Ленина, 8 Марта, Бориса Ельцина и Рабочей Молодежи.

«Зеленый марафон» пройдет в Екатеринбурге в 12-ый раз. В прошлом году в нем участвовало более 130 тысяч бегунов из 60 городов России.

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В центре Екатеринбурга перекроют движение на шести улицах из-за масштабного забега «Зеленый марафон». Движение ограничат с 15:00 30 мая до 15:00 31 мая, сообщили в пресс-службе администрации. Временные ограничения движения будут введены на дорогах, расположенных вокруг киноконцертного театра «Космос», ресторана «Зимний сад» и клуба «Глобус»: Также будет введен запрет на парковку автомобилей на ряде улиц, в том числе на Дзержинского, Царской, Толмачева, а также на участке улицы Бориса Ельцина от здания театра драмы до пересечения с улицей Челюскинцев. Кроме того, будет ограничено и движение электросамокатов. Они затронут как проезжую часть, так и тротуары в пределах следующих улиц: Николая Никонова — Царская — Толмачева, а также квартал, ограниченный улицами Ленина, 8 Марта, Бориса Ельцина и Рабочей Молодежи. «Зеленый марафон» пройдет в Екатеринбурге в 12-ый раз. В прошлом году в нем участвовало более 130 тысяч бегунов из 60 городов России.
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