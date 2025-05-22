В центре Екатеринбурга перекроют движение на шести улицах из-за масштабного забега «Зеленый марафон». Движение ограничат с 15:00 30 мая до 15:00 31 мая, сообщили в пресс-службе администрации.
Временные ограничения движения будут введены на дорогах, расположенных вокруг киноконцертного театра «Космос», ресторана «Зимний сад» и клуба «Глобус»:
- до улицы Толмачева, включая выезд на улицу Николая Никонова;
- улицы Толмачева — на отрезке между Первомайской и проспектом Ленина;
- улицы Царской — от Николая Никонова до Первомайской;
- улицы Дзержинского — в пределах от Горького до Царской;
- улицы Горького — между Клары Цеткин и Дзержинского;
- улицы 8 Марта — на участке от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина;
- улицы Бориса Ельцина — с 8 Марта до Челюскинцев.
Также будет введен запрет на парковку автомобилей на ряде улиц, в том числе на Дзержинского, Царской, Толмачева, а также на участке улицы Бориса Ельцина от здания театра драмы до пересечения с улицей Челюскинцев.
Кроме того, будет ограничено и движение электросамокатов. Они затронут как проезжую часть, так и тротуары в пределах следующих улиц: Николая Никонова — Царская — Толмачева, а также квартал, ограниченный улицами Ленина, 8 Марта, Бориса Ельцина и Рабочей Молодежи.
«Зеленый марафон» пройдет в Екатеринбурге в 12-ый раз. В прошлом году в нем участвовало более 130 тысяч бегунов из 60 городов России.
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