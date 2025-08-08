https://ps.ura.news/978744
Перелет из Перми в Сочи, намеченный на вечер 8 августа, задерживают к моменту публикации на 5,5 часа. Об этом свидетельствует онлайн-табло аэропорта Большое Савино.
«Номер рейса: U6 1340, Пермь — Сочи, авиакомпания: Ural Airlines. Время вылета по расписанию: 19:10 (8 августа). Расчетное время: 00:45 (9 августа)», — указано на сайте пермского аэропорта.
Изначально отправление самолета перенесли на 21:15, об этом URA.RU уже писало. Ранее в Сочи ввели ограничения на прием и отправку воздушных бортов. После снятия особого режима его ввели повторно из-за угрозы атаки украинских дронов.
Задержка связана с поздним прибытием борта в прикамскую столицу
