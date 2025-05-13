В Челябинской области разыграют призы среди выборщиков праймериз

Жители восьми челябинских муниципалитетов поучаствуют в предвыборной лотерее

13 мая 2025 в 16:03 Размер текста - 17 +

Алексей Денисенко (справа) решил придать дополнительный импульс праймериз ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года Депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко объявил о проведении розыгрыша призов среди челябинцев, которые зарегистрируются для голосования на праймериз ЕР. Шанс получить выигрыш получат жители восьми городов и районов региона, сообщил URA.RU политик. «В преддверии предварительного голосования партии «Единая Россия» я запускаю розыгрыш призов для жителей Красноармейского, Кунашакского, Каслинского районов, а также Озерского, Снежинского, Кыштымского и Верхнеуфалейского городских округов, и Нязепетровского муниципального округа. Победителей объявлю 26 мая в прямом эфире на моей странице во «ВКонтакте», — рассказал Денисенко. Он объяснил свои действия желанием отблагодарить всех, кто активно участвует в жизни региона. Как подчеркнул Денисенко, он не призывает голосовать при этом за какого-то конкретного кандидата, не говоря уже о себе. Для того, чтобы стать участником розыгрыша, нужно совершить всего два действия. Потратить пару минут на регистрацию на сайте праймериз и выложить подтверждающий скрин в комментариях под постом народного избранника в «ВК». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко объявил о проведении розыгрыша призов среди челябинцев, которые зарегистрируются для голосования на праймериз ЕР. Шанс получить выигрыш получат жители восьми городов и районов региона, сообщил URA.RU политик. «В преддверии предварительного голосования партии «Единая Россия» я запускаю розыгрыш призов для жителей Красноармейского, Кунашакского, Каслинского районов, а также Озерского, Снежинского, Кыштымского и Верхнеуфалейского городских округов, и Нязепетровского муниципального округа. Победителей объявлю 26 мая в прямом эфире на моей странице во «ВКонтакте», — рассказал Денисенко. Он объяснил свои действия желанием отблагодарить всех, кто активно участвует в жизни региона. Как подчеркнул Денисенко, он не призывает голосовать при этом за какого-то конкретного кандидата, не говоря уже о себе. Для того, чтобы стать участником розыгрыша, нужно совершить всего два действия. Потратить пару минут на регистрацию на сайте праймериз и выложить подтверждающий скрин в комментариях под постом народного избранника в «ВК».