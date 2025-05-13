В Челябинской области разыграют призы среди выборщиков праймериз

Жители восьми челябинских муниципалитетов поучаствуют в предвыборной лотерее
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Заседание Президиума регионального отделения партии «Единая Россия». Челябинск, денисенко алексей
Алексей Денисенко (справа) решил придать дополнительный импульс праймериз ЕР Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко объявил о проведении розыгрыша призов среди челябинцев, которые зарегистрируются для голосования на праймериз ЕР. Шанс получить выигрыш получат жители восьми городов и районов региона, сообщил URA.RU политик.

«В преддверии предварительного голосования партии «Единая Россия» я запускаю розыгрыш призов для жителей Красноармейского, Кунашакского, Каслинского районов, а также Озерского, Снежинского, Кыштымского и Верхнеуфалейского городских округов, и Нязепетровского муниципального округа. Победителей объявлю 26 мая в прямом эфире на моей странице во «ВКонтакте», — рассказал Денисенко.

Он объяснил свои действия желанием отблагодарить всех, кто активно участвует в жизни региона. Как подчеркнул Денисенко, он не призывает голосовать при этом за какого-то конкретного кандидата, не говоря уже о себе.

Для того, чтобы стать участником розыгрыша, нужно совершить всего два действия. Потратить пару минут на регистрацию на сайте праймериз и выложить подтверждающий скрин в комментариях под постом народного избранника в «ВК».

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Депутат заксобрания Челябинской области Алексей Денисенко объявил о проведении розыгрыша призов среди челябинцев, которые зарегистрируются для голосования на праймериз ЕР. Шанс получить выигрыш получат жители восьми городов и районов региона, сообщил URA.RU политик. «В преддверии предварительного голосования партии «Единая Россия» я запускаю розыгрыш призов для жителей Красноармейского, Кунашакского, Каслинского районов, а также Озерского, Снежинского, Кыштымского и Верхнеуфалейского городских округов, и Нязепетровского муниципального округа. Победителей объявлю 26 мая в прямом эфире на моей странице во «ВКонтакте», — рассказал Денисенко. Он объяснил свои действия желанием отблагодарить всех, кто активно участвует в жизни региона. Как подчеркнул Денисенко, он не призывает голосовать при этом за какого-то конкретного кандидата, не говоря уже о себе. Для того, чтобы стать участником розыгрыша, нужно совершить всего два действия. Потратить пару минут на регистрацию на сайте праймериз и выложить подтверждающий скрин в комментариях под постом народного избранника в «ВК».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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