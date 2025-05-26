26 мая 2025

В ХМАО футбольный матч не обошелся без конфликта, приехала полиция

© Служба новостей «URA.RU»
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На матче буйные болельщики начали конфликт с другими фанатами
На матче буйные болельщики начали конфликт с другими фанатами Фото:

В Югорске (ХМАО) накануне вечером на матче по мини-футболу произошел конфликт между болельщиками. От группы фанатов разило алкоголем, а затем они и вовсе начали вести себя агрессивно. В результате прибывшие на вызов сотрудники полиции вывели с мероприятия шестерых человек.

«Скандал на матче по мини-футболу произошел сегодня в Югорске. Шестерых болельщиков вывела полиция из зала. По словам очевидцев, от них разило алкоголем, и они себя вели агрессивно по отношению к местным болельщикам и журналистам», — сообщает telegram-канал «Бинокль. Новости Югорска».

Очевидцы поделились, что первыми утихомирить буйных фанатов пыталась охрана, но затем были вызваны правоохранители. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

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В Югорске (ХМАО) накануне вечером на матче по мини-футболу произошел конфликт между болельщиками. От группы фанатов разило алкоголем, а затем они и вовсе начали вести себя агрессивно. В результате прибывшие на вызов сотрудники полиции вывели с мероприятия шестерых человек. «Скандал на матче по мини-футболу произошел сегодня в Югорске. Шестерых болельщиков вывела полиция из зала. По словам очевидцев, от них разило алкоголем, и они себя вели агрессивно по отношению к местным болельщикам и журналистам», — сообщает telegram-канал «Бинокль. Новости Югорска». Очевидцы поделились, что первыми утихомирить буйных фанатов пыталась охрана, но затем были вызваны правоохранители. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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