В ХМАО футбольный матч не обошелся без конфликта, приехала полиция

В Югорске (ХМАО) накануне вечером на матче по мини-футболу произошел конфликт между болельщиками. От группы фанатов разило алкоголем, а затем они и вовсе начали вести себя агрессивно. В результате прибывшие на вызов сотрудники полиции вывели с мероприятия шестерых человек.
«Скандал на матче по мини-футболу произошел сегодня в Югорске. Шестерых болельщиков вывела полиция из зала. По словам очевидцев, от них разило алкоголем, и они себя вели агрессивно по отношению к местным болельщикам и журналистам», — сообщает telegram-канал «Бинокль. Новости Югорска».
Очевидцы поделились, что первыми утихомирить буйных фанатов пыталась охрана, но затем были вызваны правоохранители. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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