Отличившиеся на субботниках челябинские округа получат деньги на благоустройство

Три муниципальных образования Челябинской области, отличившиеся на субботниках, получат средства на благоустройство. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.
«Мы продолжим поощрять муниципалитеты, которые демонстрируют высокую активность в наведении порядка», – сказал Текслер. Субботники прошли в канун Дня Победы.
Как уточнили в пресс-службе правительства региона, в рамках субботников были приведены в порядок 40 миллионов квадратных метров общественных пространств. Лучшими по организации работ стали: Кизильский и Коркинский муниципальные округа и город Кыштым. Они получат по десять, семь и пять миллионов рублей соответственно на дальнейшее благоустройство.
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