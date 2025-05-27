Отличившиеся на субботниках челябинские округа получат деньги на благоустройство

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Три муниципальных округа отличились на субботниках и получат деньги (архивное фото)
Три муниципальных округа отличились на субботниках и получат деньги (архивное фото) Фото:

Три муниципальных образования Челябинской области, отличившиеся на субботниках, получат средства на благоустройство. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.

«Мы продолжим поощрять муниципалитеты, которые демонстрируют высокую активность в наведении порядка», – сказал Текслер. Субботники прошли в канун Дня Победы.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, в рамках субботников были приведены в порядок 40 миллионов квадратных метров общественных пространств. Лучшими по организации работ стали: Кизильский и Коркинский муниципальные округа и город Кыштым. Они получат по десять, семь и пять миллионов рублей соответственно на дальнейшее благоустройство.

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Три муниципальных образования Челябинской области, отличившиеся на субботниках, получат средства на благоустройство. Об этом сообщил глава региона Алексей Текслер на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов. «Мы продолжим поощрять муниципалитеты, которые демонстрируют высокую активность в наведении порядка», – сказал Текслер. Субботники прошли в канун Дня Победы. Как уточнили в пресс-службе правительства региона, в рамках субботников были приведены в порядок 40 миллионов квадратных метров общественных пространств. Лучшими по организации работ стали: Кизильский и Коркинский муниципальные округа и город Кыштым. Они получат по десять, семь и пять миллионов рублей соответственно на дальнейшее благоустройство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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