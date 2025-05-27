В Екатеринбурге потеряли загранпаспорта российских чемпионов по кикбоксингу

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Спортсмены должны были отправится на соревнования в Португалию
Спортсмены должны были отправится на соревнования в Португалию Фото:

В Екатеринбурге потеряли загранпаспорта чемпионов России по кикбоксингу Артема Швецова и Ивана Зиновьева перед их вылетом на соревнования заграницу. В свердловском ГУ МВД готовы помочь спортсменам с поиском документов, сообщила официальная представительница МВД России Ирина Волк.

«Появилась информация о сложностях, возникших у чемпионов России по кикбоксингу Артема Шевцова и Ивана Зиновьева, а также их тренеров при оформлении документов, необходимых для участия в международных соревнованиях. В частности, сообщалось, что их загранпаспорта были утеряны при оказании услуги в одном из визовых центров города Екатеринбурга, из-за чего они не могут выехать за пределы Российской Федерации», — рассказала Волк в своем telegram-канале. 

Она сообщила, что ее «свердловские коллеги» готовы помочь спортсменам и наставникам в решении проблемы. Кикбоксеры и их команда должны обратиться в областное Управление по вопросам миграции.

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В Екатеринбурге потеряли загранпаспорта чемпионов России по кикбоксингу Артема Швецова и Ивана Зиновьева перед их вылетом на соревнования заграницу. В свердловском ГУ МВД готовы помочь спортсменам с поиском документов, сообщила официальная представительница МВД России Ирина Волк. «Появилась информация о сложностях, возникших у чемпионов России по кикбоксингу Артема Шевцова и Ивана Зиновьева, а также их тренеров при оформлении документов, необходимых для участия в международных соревнованиях. В частности, сообщалось, что их загранпаспорта были утеряны при оказании услуги в одном из визовых центров города Екатеринбурга, из-за чего они не могут выехать за пределы Российской Федерации», — рассказала Волк в своем telegram-канале.  Она сообщила, что ее «свердловские коллеги» готовы помочь спортсменам и наставникам в решении проблемы. Кикбоксеры и их команда должны обратиться в областное Управление по вопросам миграции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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