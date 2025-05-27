В Екатеринбурге потеряли загранпаспорта российских чемпионов по кикбоксингу

В Екатеринбурге потеряли загранпаспорта чемпионов России по кикбоксингу Артема Швецова и Ивана Зиновьева перед их вылетом на соревнования заграницу. В свердловском ГУ МВД готовы помочь спортсменам с поиском документов, сообщила официальная представительница МВД России Ирина Волк.
«Появилась информация о сложностях, возникших у чемпионов России по кикбоксингу Артема Шевцова и Ивана Зиновьева, а также их тренеров при оформлении документов, необходимых для участия в международных соревнованиях. В частности, сообщалось, что их загранпаспорта были утеряны при оказании услуги в одном из визовых центров города Екатеринбурга, из-за чего они не могут выехать за пределы Российской Федерации», — рассказала Волк в своем telegram-канале.
Она сообщила, что ее «свердловские коллеги» готовы помочь спортсменам и наставникам в решении проблемы. Кикбоксеры и их команда должны обратиться в областное Управление по вопросам миграции.
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