Шторм из-за корональной дыры на Солнце: прогноз магнитной бури на 29 мая 2025

Во вторник 28 мая на Землю обрушилась магнитная буря. Всему виной солнечный ветер, который появился из-за корональной дыры на Солнце. Ученые предполагают, что нестабильность продержится до конца недели. О том, как это скажется на геомагнитной активности 29 мая — в материале URA.RU.
Солнечная активность 29 мая 2025
По словам ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ И ИСЗФ, корональная дыра на Солнце сформировалась еще несколько дней назад, однако влиять на Землю начала лишь со среды. Из-за повышенной скорости солнечного ветра магнитосфера может оставаться нестабильной, предупреждают эксперты.
«Период нестабильной геомагнитной обстановки, согласно расчетам, продлится до конца недели. За это время возможны заметные колебания геомагнитных индексов, которые эпизодически могут выходить на значения Kp — 5-6», — отметили ученые. «Средние вероятности полярных сияний со среды по воскресенье ожидаются в районе 5-10% для Москвы и 20-40% для Санкт-Петербурга, но будут сильно зависеть от фактических параметров солнечного ветра».
Магнитная буря 29 мая 2025
Из-за нестабильности на Солнце, вероятность геомагнитных возмущений на Земле довольно высокая. По прогнозам ученых, с вероятностью 31% в четверг начнется магнитная буря. Шанс слабых колебаний магнитосферы — 40%. Спокойная магнитосфера Земли ожидается с вероятностью 29%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Ученые прогнозируют неспокойное начало лета. Уже 1 июня ожидается серьезная магнитная буря, после которой в течение недели магнитосфера Земли остается возбужденной. Также шторм прогнозируют 14, 24 и 25 числа. В остальные дни магнитосфера должна оставаться спокойной. При этом стоит учитывать, что прогноз на месяц вперед может оказаться неточным — поэтому метеозависимым лучше всегда заранее проверять, чего ждать от магнитосферы.
Что делать метеозависимым людям
Чаще всего на ухудшение самочувствия во время магнитных бурь жалуются люди старше 50 лет, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, проблемами с сердцем или перепадами давления. Однако метеочувствительность может проявиться у любого — по данным врачей, около 30% населения Земли реагирует на изменения магнитосферы.
Универсального средства от метеозависимости пока не существует, поэтому лучший способ снизить симптомы — скорректировать образ жизни: сбалансировать питание, отказаться от вредных привычек, соблюдать режим сна и начать заниматься спортом. Это укрепит организм и поможет ему легче переносить внешние воздействия, включая магнитные бури.
Если даже здоровый образ жизни не помогает, стоит обратиться к врачу и пройти обследование. Иногда такие симптомы указывают на скрытые хронические болезни, о которых человек может не подозревать.
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