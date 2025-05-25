25 мая 2025

Героиня откровенной фотосессии на фоне православного креста в Перми сделала заявление. Видео

Пермячка извинилась за откровенную фотосессию на фоне православного креста
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка извинилась за публикацию откровенных снимков в Сети
Девушка извинилась за публикацию откровенных снимков в Сети Фото:

Жительница Перми Лиза Алмаз принесла извинения за откровенные фото на фоне православного креста. Видео девушка предоставила редакции URA.RU. Горожанка заявила, что не хотела задеть или оскорбить чьи-либо чувства своими действиями. Цель фотосессии — показать красоту и эстетику женского тела, объяснила Лиза.

«Я бы хотела принести извинения за совершенный мною поступок в связи с публикацией в сети Интернет моих фотографий на фоне православного креста. Я не преследовала цель задеть или оскорбить как-то чувства верующих. Фотографии были размещены с целью показать красоту и эстетику женского тела, и я не думала в момент публикации своих фотографий, что это может кого-то задеть. Свою ошибку и вину я признаю», — сказала Лиза.

На минувшей неделе в Сети появились фотографии полуобнаженной Алмаз, которая позировала у православного креста. Пермяки осудили поступок девушки, а правоохранительные органы начали проверку после публикации снимков в интернете. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Лидер общественной организации «Зов народа» Сергей Зайцев высказал мнение, что пермячка должна понести заслуженное наказание.

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Жительница Перми Лиза Алмаз принесла извинения за откровенные фото на фоне православного креста. Видео девушка предоставила редакции URA.RU. Горожанка заявила, что не хотела задеть или оскорбить чьи-либо чувства своими действиями. Цель фотосессии — показать красоту и эстетику женского тела, объяснила Лиза. «Я бы хотела принести извинения за совершенный мною поступок в связи с публикацией в сети Интернет моих фотографий на фоне православного креста. Я не преследовала цель задеть или оскорбить как-то чувства верующих. Фотографии были размещены с целью показать красоту и эстетику женского тела, и я не думала в момент публикации своих фотографий, что это может кого-то задеть. Свою ошибку и вину я признаю», — сказала Лиза. На минувшей неделе в Сети появились фотографии полуобнаженной Алмаз, которая позировала у православного креста. Пермяки осудили поступок девушки, а правоохранительные органы начали проверку после публикации снимков в интернете. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Лидер общественной организации «Зов народа» Сергей Зайцев высказал мнение, что пермячка должна понести заслуженное наказание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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