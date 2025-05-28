Пермский борец с игорным бизнесом проиграл суд по делу о вымогательстве у казино

Дмитрий Печенкин, автономная некоммерческая организация которого занималась борьбой с незаконным игорным бизнесом, не смог добиться оправдания в апелляционной инстанции Пермского краевого суда. Об этом сообщил защитник осужденного.
«Руководитель АНО „Организация экономической безопасности и гражданского контроля“ и бывший сотрудник букмекерской компании АО „СпортБет“ Дмитрий Печенкин не смог добиться отмены приговора в апелляционной инстанции Пермского краевого суда. Суд оставил в силе наказание: 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штраф в 1 миллион рублей, конфискацию 300 тысяч рублей как предмета коммерческого подкупа и запрет на ведение бизнеса сроком на 3 года и 6 месяцев», — передает РБК Пермь со ссылкой на адвоката Печенкина Владимира Соснина.
Защита Печенкина намерена продолжать борьбу за оправдательный приговор. Адвокат заявил о намерении жаловаться в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск).
В марте 2025 года Свердловским районным судом Перми Печенкин был признан виновным в получении коммерческого подкупа, сопряженном с вымогательством в крупном размере. С марта по август 2022 года он являлся руководителем АНО «Организация экономической безопасности и гражданского контроля». Он знал о проведении азартных игр с использованием игрового оборудования в Перми.
Печенкин ежемесячно требовал и получал от участников преступной группы более 300 тысяч рублей за неразглашение этой информации. В августе 2023 года он в очередной раз получил от представителя букмекерской конторы 375 тысяч рублей. Его задержали оперативники. На период следствия он находится под стражей.
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