Пермский борец с игорным бизнесом проиграл суд по делу о вымогательстве у казино

Пермский общественник Печенкин обжалует приговор в Седьмом кассационном суде
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Судебная коллегия не нашла оснований для отмены приговора
Судебная коллегия не нашла оснований для отмены приговора Фото:

Дмитрий Печенкин, автономная некоммерческая организация которого занималась борьбой с незаконным игорным бизнесом, не смог добиться оправдания в апелляционной инстанции Пермского краевого суда. Об этом сообщил защитник осужденного. 

«Руководитель АНО „Организация экономической безопасности и гражданского контроля“ и бывший сотрудник букмекерской компании АО „СпортБет“ Дмитрий Печенкин не смог добиться отмены приговора в апелляционной инстанции Пермского краевого суда. Суд оставил в силе наказание: 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штраф в 1 миллион рублей, конфискацию 300 тысяч рублей как предмета коммерческого подкупа и запрет на ведение бизнеса сроком на 3 года и 6 месяцев», — передает РБК Пермь со ссылкой на адвоката Печенкина Владимира Соснина.

Защита Печенкина намерена продолжать борьбу за оправдательный приговор. Адвокат заявил о намерении жаловаться в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск).

В марте 2025 года Свердловским районным судом Перми Печенкин был признан виновным в получении коммерческого подкупа, сопряженном с вымогательством в крупном размере. С марта по август 2022 года он являлся руководителем АНО «Организация экономической безопасности и гражданского контроля». Он знал о проведении азартных игр с использованием игрового оборудования в Перми.

Печенкин ежемесячно требовал и получал от участников преступной группы более 300 тысяч рублей за неразглашение этой информации. В августе 2023 года он в очередной раз получил от представителя букмекерской конторы 375 тысяч рублей. Его задержали оперативники. На период следствия он находится под стражей.

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Дмитрий Печенкин, автономная некоммерческая организация которого занималась борьбой с незаконным игорным бизнесом, не смог добиться оправдания в апелляционной инстанции Пермского краевого суда. Об этом сообщил защитник осужденного.  «Руководитель АНО „Организация экономической безопасности и гражданского контроля“ и бывший сотрудник букмекерской компании АО „СпортБет“ Дмитрий Печенкин не смог добиться отмены приговора в апелляционной инстанции Пермского краевого суда. Суд оставил в силе наказание: 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штраф в 1 миллион рублей, конфискацию 300 тысяч рублей как предмета коммерческого подкупа и запрет на ведение бизнеса сроком на 3 года и 6 месяцев», — передает РБК Пермь со ссылкой на адвоката Печенкина Владимира Соснина. Защита Печенкина намерена продолжать борьбу за оправдательный приговор. Адвокат заявил о намерении жаловаться в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск). В марте 2025 года Свердловским районным судом Перми Печенкин был признан виновным в получении коммерческого подкупа, сопряженном с вымогательством в крупном размере. С марта по август 2022 года он являлся руководителем АНО «Организация экономической безопасности и гражданского контроля». Он знал о проведении азартных игр с использованием игрового оборудования в Перми. Печенкин ежемесячно требовал и получал от участников преступной группы более 300 тысяч рублей за неразглашение этой информации. В августе 2023 года он в очередной раз получил от представителя букмекерской конторы 375 тысяч рублей. Его задержали оперативники. На период следствия он находится под стражей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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