Reuters: США подготовили новые санкции против России

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Чиновники из администрации Трампа ждут его решения по поводу реализации нового пакета санкций против РФ
Чиновники из администрации Трампа ждут его решения по поводу реализации нового пакета санкций против РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В США уже подготовили новый пакет санкций против России. Сейчас чиновники ожидают решения от американского лидера Дональда Трампа, пишет Reuters.

«Чиновники США приготовили новые экономические санкции против России, в том числе меры в банковском и энергетическом секторах. Они говорят, что пакет санкций готов к внедрению на основе указа Трампа», — отмечает агентство. В материале также сказано, что некоторые советники главы США допускают, что он не будет препятствовать законопроекту о 500% пошлинах на товары из стран, покупающих у России нефть, газ и уран.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Трамп может ввести новые санкции против России уже на этой неделе, поскольку он устал от мирных переговоров и разочарован атаками на Украину. В частности, глава США может отказаться от переговоров, если они не принесут результата. По данным газеты, новые ограничения могут затронуть банковский сектор, передает Mail.ru.

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В США уже подготовили новый пакет санкций против России. Сейчас чиновники ожидают решения от американского лидера Дональда Трампа, пишет Reuters. «Чиновники США приготовили новые экономические санкции против России, в том числе меры в банковском и энергетическом секторах. Они говорят, что пакет санкций готов к внедрению на основе указа Трампа», — отмечает агентство. В материале также сказано, что некоторые советники главы США допускают, что он не будет препятствовать законопроекту о 500% пошлинах на товары из стран, покупающих у России нефть, газ и уран. Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Трамп может ввести новые санкции против России уже на этой неделе, поскольку он устал от мирных переговоров и разочарован атаками на Украину. В частности, глава США может отказаться от переговоров, если они не принесут результата. По данным газеты, новые ограничения могут затронуть банковский сектор, передает Mail.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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