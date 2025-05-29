Reuters: США подготовили новые санкции против России

В США уже подготовили новый пакет санкций против России. Сейчас чиновники ожидают решения от американского лидера Дональда Трампа, пишет Reuters.
«Чиновники США приготовили новые экономические санкции против России, в том числе меры в банковском и энергетическом секторах. Они говорят, что пакет санкций готов к внедрению на основе указа Трампа», — отмечает агентство. В материале также сказано, что некоторые советники главы США допускают, что он не будет препятствовать законопроекту о 500% пошлинах на товары из стран, покупающих у России нефть, газ и уран.
Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Трамп может ввести новые санкции против России уже на этой неделе, поскольку он устал от мирных переговоров и разочарован атаками на Украину. В частности, глава США может отказаться от переговоров, если они не принесут результата. По данным газеты, новые ограничения могут затронуть банковский сектор, передает Mail.ru.
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