На въезде в Екатеринбург выстроилась огромная пробка

Пробка растянулась на четыре километра
На Тюменском тракте с 53-го по 57-й километр вечером 29 мая образовалась пробка из-за большого потока машин. Об этом предупредили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-351 с км 53 по км 57 (возле Белоярского муниципального округа) в направлении Екатеринбурга затруднено движение в связи с большим транспортным потоком», — сообщили там.
Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!