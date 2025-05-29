На въезде в Екатеринбург выстроилась огромная пробка

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Пробка растянулась на четыре километра
Пробка растянулась на четыре километра Фото:

На Тюменском тракте с 53-го по 57-й километр вечером 29 мая образовалась пробка из-за большого потока машин. Об этом предупредили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-351 с км 53 по км 57 (возле Белоярского муниципального округа) в направлении Екатеринбурга затруднено движение в связи с большим транспортным потоком», — сообщили там.

Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

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На Тюменском тракте с 53-го по 57-й километр вечером 29 мая образовалась пробка из-за большого потока машин. Об этом предупредили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-351 с км 53 по км 57 (возле Белоярского муниципального округа) в направлении Екатеринбурга затруднено движение в связи с большим транспортным потоком», — сообщили там. Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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