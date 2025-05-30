Москва сдержанно ответила на обещание США передумать о расширении НАТО

Песков: Москве импонирует желание Вашингтона изменить мнение о расширении НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Москве импонирует желание США передумать о расширении НАТО
Москве импонирует желание США передумать о расширении НАТО Фото:

Москва напомнила Вашингтону о недопустимости расширения НАТО на восток, подчеркнув, что российская позиция нашла отклик у американской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ссылаясь на слова спецпредставителя президента США Кита Келлога. 

«Президент Путин последовательно доносит до своих собеседников, в том числе американских представителей, нашу позицию о недопустимости расширения НАТО на восток. Мы рады, что эти разъяснения президента находят понимание в Вашингтоне. Конечно, это весьма импонирует нам, но есть нюансы», — отметил Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Москва напомнила Вашингтону о недопустимости расширения НАТО на восток, подчеркнув, что российская позиция нашла отклик у американской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ссылаясь на слова спецпредставителя президента США Кита Келлога.  «Президент Путин последовательно доносит до своих собеседников, в том числе американских представителей, нашу позицию о недопустимости расширения НАТО на восток. Мы рады, что эти разъяснения президента находят понимание в Вашингтоне. Конечно, это весьма импонирует нам, но есть нюансы», — отметил Песков в ходе общения с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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