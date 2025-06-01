Стало известно число пострадавших, которые находятся на стационарном лечении после ЧП

В больницах Брянской области продолжают лечение 55 человек, пострадавших при крушении моста на железнодорожной линии, четверо из которых, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 55 пострадавших в происшествии на железной дороге в Брянской области, в том числе 4 детей. Четверо из них, в том числе ребенок — в тяжелом состоянии», — отметил Кузнецов. Психологическую помощь после аварии получили 63 человека.
В ночь на 1 июня в Брянской области произошло обрушение железнодорожного моста во время прохождения по нему пассажирского поезда. По информации, предоставленной Министерством здравоохранения Российской Федерации, в результате инцидента были госпитализированы 17 человек, среди которых есть ребенок; состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Московская межрегиональная транспортная прокуратура инициировала проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
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