Стало известно число пострадавших, которые находятся на стационарном лечении после ЧП

На стационарном лечении находятся 55 человек, среди них 4 детей
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На лечении находятся 55 человек
На лечении находятся 55 человек Фото:

В больницах Брянской области продолжают лечение 55 человек, пострадавших при крушении моста на железнодорожной линии, четверо из которых, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 55 пострадавших в происшествии на железной дороге в Брянской области, в том числе 4 детей. Четверо из них, в том числе ребенок — в тяжелом состоянии», — отметил Кузнецов. Психологическую помощь после аварии получили 63 человека.

В ночь на 1 июня в Брянской области произошло обрушение железнодорожного моста во время прохождения по нему пассажирского поезда. По информации, предоставленной Министерством здравоохранения Российской Федерации, в результате инцидента были госпитализированы 17 человек, среди которых есть ребенок; состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Московская межрегиональная транспортная прокуратура инициировала проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

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В больницах Брянской области продолжают лечение 55 человек, пострадавших при крушении моста на железнодорожной линии, четверо из которых, включая одного ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «По оперативным данным, на стационарном лечении находятся 55 пострадавших в происшествии на железной дороге в Брянской области, в том числе 4 детей. Четверо из них, в том числе ребенок — в тяжелом состоянии», — отметил Кузнецов. Психологическую помощь после аварии получили 63 человека. В ночь на 1 июня в Брянской области произошло обрушение железнодорожного моста во время прохождения по нему пассажирского поезда. По информации, предоставленной Министерством здравоохранения Российской Федерации, в результате инцидента были госпитализированы 17 человек, среди которых есть ребенок; состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Московская межрегиональная транспортная прокуратура инициировала проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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