В Санкт-Петербурге сотрудники полиции пресекли деятельность узла связи, который использовали зарубежные телефонные мошенники для хищения средств у россиян. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по подозрению в содействии мошенникам задержаны двое мужчин. По версии следствия, преступники похитили у граждан свыше 15 миллионов рублей.
«Узел связи зарубежных телефонных мошенников ликвидировали мои коллеги из киберполиции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области», — сообщила Волк в своем telergam-канале. По ее словам, общая сумма ущерба составляет свыше 15 млн рублей.
Как отметила Волк, задержанные нашли работу на одном из популярных сервисов онлайн-объявлений и откликнулись на предложение о вакантной должности. После они получили инструкции от анонимного куратора: приехать в Санкт-Петербург для технической поддержки оборудования телефонного кол-центра. Им пообещали ежемесячную зарплату около 150 тысяч рублей.
В Петербурге мужчины через сервис доставки получили необходимую технику, арендовали квартиру и установили там сим-боксы, ноутбуки и другое оборудование. «Через оборудованный узел связи совершался массовый обзвон граждан России из-за границы, <...> злоумышленники содействовали обману десятков россиян из различных регионов страны и хищению их денежных средств.», — подчеркнула Волк.
В ходе обыска в арендованном помещении полицейские изъяли сим-боксы, ноутбуки, телефоны, банковские карты и около полутора тысяч сим-карт. По данным МВД, одним из пострадавших стал житель Петербурга, у которого мошенники похитили 700 тысяч рублей. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Один из фигурантов заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде. Устанавливаются другие участники преступной схемы и дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы, при этом они заявили, что не знали о незаконности своих действий и занимались только техническим обслуживанием оборудования. Однако, как отметила представитель МВД, их действия подлежат уголовному преследованию вне зависимости от наличия умысла.
Ранее киберполиция перечислила россиянам данные, которые никогда нельзя никому сообщать. Среди них: номер банковской карты, срок ее действия.
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