На 67 километре федеральной автодороги «Екатеринбург-Шадринск-Курган» легковушка вылетела на встречку и столкнулась фурой. Водитель ВАЗ-2114 погиб на месте. О трагедии сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Мужчина, 1987 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, при движении со стороны города Екатеринбург в направлении Каменска-Уральского, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем SITRAK в составе с полуприцепом под управлением мужчины, 1965 года рождения», — сообщили в ведомстве. В результате ДТП также пострадали два пассажира легковушки: 20-летняя девушка и 15-летний подросток.
В результате аварии было организовано реверсивное движение. На месте работают сотрудники ДПС, идет выяснение всех обстоятельств трагедии.
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