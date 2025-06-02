На федеральной трассе под Екатеринбургом произошла смертельная авария. Фото, видео

На трассе «Екатеринбург-Шадринск-Курган» ВАЗ-2114 столкнулся с фурой
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Авария произошла на 67 километре трассы
Авария произошла на 67 километре трассы Фото:

На 67 километре федеральной автодороги «Екатеринбург-Шадринск-Курган» легковушка вылетела на встречку и столкнулась фурой. Водитель ВАЗ-2114 погиб на месте. О трагедии сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«Мужчина, 1987 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, при движении со стороны города Екатеринбург в направлении Каменска-Уральского, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем SITRAK в составе с полуприцепом под управлением мужчины, 1965 года рождения», — сообщили в ведомстве. В результате ДТП также пострадали два пассажира легковушки: 20-летняя девушка и 15-летний подросток.

В результате аварии было организовано реверсивное движение. На месте работают сотрудники ДПС, идет выяснение всех обстоятельств трагедии. 

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На 67 километре федеральной автодороги «Екатеринбург-Шадринск-Курган» легковушка вылетела на встречку и столкнулась фурой. Водитель ВАЗ-2114 погиб на месте. О трагедии сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. «Мужчина, 1987 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2114, при движении со стороны города Екатеринбург в направлении Каменска-Уральского, по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем SITRAK в составе с полуприцепом под управлением мужчины, 1965 года рождения», — сообщили в ведомстве. В результате ДТП также пострадали два пассажира легковушки: 20-летняя девушка и 15-летний подросток. В результате аварии было организовано реверсивное движение. На месте работают сотрудники ДПС, идет выяснение всех обстоятельств трагедии. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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