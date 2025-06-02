У российского бизнеса скоро появится новый ИИ-агент, помогающий в работе

МТС Web Services (MWS), входящий в цифровую экосистему МТС, объявил о создании автономной системы MWS Agent. Платформа может самостоятельно выполнять самый широкий спектр задач — от финансового анализа до планирования путешествий.
«Агенты искусственного интеллекта — не просто тренд, а реальный источник устойчивого роста для компаний как за счет оптимизации затрат, так и увеличения выручки через трансформацию клиентского опыта. К тому же их внедрение позволит облегчить работу сотрудникам, поскольку они смогут делегировать агентам сложные задачи. В перспективе могут появиться гибридные команды — специалисты люди и ИИ-коллеги агенты, которые в тандеме буду показывать высокую эффективность», — заявил генеральный директор MWC Павел Воронин.
Архитектура MWS Agent позволяет подключать оптимальные модели под каждую функцию. Система анализирует запросы, разбивает их на отдельные задачи и распределяет между специализированными агентами. Данный способ обеспечит высокую точность решений при внедрении системы в бизнес.
Сейчас MWS тестирует новую технологию для аналитики, визуализации данных, разработки сайтов, работы с патентами и решения административных вопросов. После завершения пилотного этапа компания планирует создавать кастомизированные решения для внешних заказчиков. Согласно исследованию, к 2027 году генерирующие ИИ и ИИ-агенты будут использоваться до 50% российских компаний. Технология уже сейчас очень востребована в IT, агропроме, добыче полезных ископаемых, транспорте, логистике, а также демонстрирует подъем интереса в малом бизнесе и нефтепереработке.
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