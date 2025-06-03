Полиция Перми задержала поджигателей дорогостоящей иномарки

В Перми задержаны трое молодых людей, подозреваемых в умышленном поджоге автомобиля Geely Okavango на улице Монастырская. По данным полиции, ущерб от происшествия составил 3,3 млн рублей.
«Подозреваемыми оказались мужчины в возрасте 18, 22 и 34 лет, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности. В ходе допроса граждане дали признательные показания. Установлено, что причиной поджога стал рабочий конфликт с 52-летним владельцем автомобиля», — сообщает telegram-канал Полиция Прикамья.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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