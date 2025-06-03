Полиция Перми задержала поджигателей дорогостоящей иномарки

Полиция: трое пермяков подожгли иномарку знакомого на фоне рабочего конфликта
© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемые подожгли автомобиль Geely Okavango
Подозреваемые подожгли автомобиль Geely Okavango Фото:

В Перми задержаны трое молодых людей, подозреваемых в умышленном поджоге автомобиля Geely Okavango на улице Монастырская. По данным полиции, ущерб от происшествия составил 3,3 млн рублей.

«Подозреваемыми оказались мужчины в возрасте 18, 22 и 34 лет, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности. В ходе допроса граждане дали признательные показания. Установлено, что причиной поджога стал рабочий конфликт с 52-летним владельцем автомобиля», — сообщает telegram-канал Полиция Прикамья. 

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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В Перми задержаны трое молодых людей, подозреваемых в умышленном поджоге автомобиля Geely Okavango на улице Монастырская. По данным полиции, ущерб от происшествия составил 3,3 млн рублей. «Подозреваемыми оказались мужчины в возрасте 18, 22 и 34 лет, ранее не привлекавшиеся к уголовной ответственности. В ходе допроса граждане дали признательные показания. Установлено, что причиной поджога стал рабочий конфликт с 52-летним владельцем автомобиля», — сообщает telegram-канал Полиция Прикамья.  В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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