Несколько машин лишились стекол
В Екатеринбурге на улице 40-летия Комсомола, 20 произошла коммунальная авария. На парковке у 151-й школы прорвало трубу с горячей водой. Об этом URA.RU рассказал очевидец.
«Воду отключили, давление сбросили. Пострадало порядка 10 машин. Кто-то успел отогнать», — поделился собеседник.
У некоторых авто оказались повреждены и разбиты стекла. Сейчас место прорыва трубы огорожено забором.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!