03 июня 2025

В Екатеринбурге десяток машин затопило кипятком. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Несколько машин лишились стекол
Несколько машин лишились стекол Фото:

В Екатеринбурге на улице 40-летия Комсомола, 20 произошла коммунальная авария. На парковке у 151-й школы прорвало трубу с горячей водой. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«Воду отключили, давление сбросили. Пострадало порядка 10 машин. Кто-то успел отогнать», — поделился собеседник. 

У некоторых авто оказались повреждены и разбиты стекла. Сейчас место прорыва трубы огорожено забором. 

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В Екатеринбурге на улице 40-летия Комсомола, 20 произошла коммунальная авария. На парковке у 151-й школы прорвало трубу с горячей водой. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «Воду отключили, давление сбросили. Пострадало порядка 10 машин. Кто-то успел отогнать», — поделился собеседник.  У некоторых авто оказались повреждены и разбиты стекла. Сейчас место прорыва трубы огорожено забором. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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