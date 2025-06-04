Машина въехала в толпу школьников в Германии

В немецком городе Хюрт, расположенном рядом с Кельном, автомобиль наехал на группу школьников, в результате чего пострадали двое детей. Об этом сообщают немецкие СМИ.
«Автомобиль врезался в группу детей начальной школы в Хюрте, недалеко от Кельна. Один ребенок получил тяжелые, один — легкие ранения», — пишет издание Bild со ссылкой на представителя районной полиции Рейн-Эрфт. Полиция рассматривает происшествие как несчастный случай — доказательств умышленного деяния нет.
Место происшествия — площадь на улице Фрехенштрассе — было оцеплено, туда прибыли экстренные службы. Для транспортировки пострадавших задействован спасательный вертолет.
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