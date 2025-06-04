Машина въехала в толпу школьников в Германии

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Полиция предполагает, что въезд автомобиля в толпу был несчастным случаем
Полиция предполагает, что въезд автомобиля в толпу был несчастным случаем Фото:

В немецком городе Хюрт, расположенном рядом с Кельном, автомобиль наехал на группу школьников, в результате чего пострадали двое детей. Об этом сообщают немецкие СМИ.

«Автомобиль врезался в группу детей начальной школы в Хюрте, недалеко от Кельна. Один ребенок получил тяжелые, один — легкие ранения», — пишет издание Bild со ссылкой на представителя районной полиции Рейн-Эрфт. Полиция рассматривает происшествие как несчастный случай — доказательств умышленного деяния нет.

Место происшествия — площадь на улице Фрехенштрассе — было оцеплено, туда прибыли экстренные службы. Для транспортировки пострадавших задействован спасательный вертолет.

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В немецком городе Хюрт, расположенном рядом с Кельном, автомобиль наехал на группу школьников, в результате чего пострадали двое детей. Об этом сообщают немецкие СМИ. «Автомобиль врезался в группу детей начальной школы в Хюрте, недалеко от Кельна. Один ребенок получил тяжелые, один — легкие ранения», — пишет издание Bild со ссылкой на представителя районной полиции Рейн-Эрфт. Полиция рассматривает происшествие как несчастный случай — доказательств умышленного деяния нет. Место происшествия — площадь на улице Фрехенштрассе — было оцеплено, туда прибыли экстренные службы. Для транспортировки пострадавших задействован спасательный вертолет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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