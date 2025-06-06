В России хотят внести существенные изменения в уголовное законодательство

В Совете Федерации состоялся круглый стол, посвященный гуманизации уголовного законодательства. Представители Верховного суда (ВС) заявили о необходимости пересмотра действующих сумм ущерба, при которых наступает уголовная ответственность за хищение.
«Верховный суд считает возможным поднять размер мелкого хищения, а также законодательно обязать авторов любых инициатив по внесению изменений в Уголовный кодекс (УК) обосновывать свои предложения результатами уголовно-правовых и криминологических исследований», — пишет «Коммерсант». По словам Михаила Шалумова, замначальника управления систематизации законодательства и анализа судебной практики ВС, нынешние пороговые значения — 2,5 тысячи рублей для мелкого хищения и 5 тысяч для значительного ущерба — давно устарели и требуют обновления.
В Федеральной палате адвокатов предложили не только повысить эти суммы, но и привязать их к динамичным экономическим показателям, например, к МРОТ. Вице-президент палаты Сергей Зубков отметил, что с учетом инфляции сумма в 250 тысяч рублей уже не может считаться крупным хищением, а один миллион рублей — особо крупным. Такой подход, по мнению экспертов, позволит сделать законодательство более гибким и актуальным.
Одной из мер гуманизации может стать расширение применения института малозначительности деяния. Верховный суд совместно с Минюстом готовит предложения, которые позволят чаще освобождать от уголовной ответственности за незначительные правонарушения. Это, по мнению Михаила Шалумова, снизит нагрузку на правоохранительную и судебную системы.
ВС также выступил за то, чтобы любые инициативы по изменению Уголовного кодекса, особенно в части криминализации деяний, обосновывались результатами уголовно-правовых и криминологических исследований. Сейчас такое требование содержится только в регламенте Госдумы, однако судьи считают необходимым закрепить его на законодательном уровне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.