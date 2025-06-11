Около парка Гагарина в Челябинске горит тополиный пух. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пух загорелся в центре Челябинска
Пух загорелся в центре Челябинска Фото:

В Челябинске около парка Гагарина со стороны улицы Труда загорелся тополиный пух. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в региональном ГУ МЧС России. 

«Возле парка Гагарина со стороны улицы Труда недалеко от зоопарка горит тополиный пух. Огонь идет вдоль забора», — сообщили URA.RU читатели. 

В региональном ГУ МЧС России подтвердили информацию о ЧП, уточнив, что специалисты уже на месте. «На месте работают две автоцистерны на тушение пуха. Угрозы распространения нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. 

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В Челябинске около парка Гагарина со стороны улицы Труда загорелся тополиный пух. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в региональном ГУ МЧС России.  «Возле парка Гагарина со стороны улицы Труда недалеко от зоопарка горит тополиный пух. Огонь идет вдоль забора», — сообщили URA.RU читатели.  В региональном ГУ МЧС России подтвердили информацию о ЧП, уточнив, что специалисты уже на месте. «На месте работают две автоцистерны на тушение пуха. Угрозы распространения нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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