В Челябинске около парка Гагарина со стороны улицы Труда загорелся тополиный пух. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Информацию подтвердили в региональном ГУ МЧС России.
«Возле парка Гагарина со стороны улицы Труда недалеко от зоопарка горит тополиный пух. Огонь идет вдоль забора», — сообщили URA.RU читатели.
В региональном ГУ МЧС России подтвердили информацию о ЧП, уточнив, что специалисты уже на месте. «На месте работают две автоцистерны на тушение пуха. Угрозы распространения нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
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