Куйвашев не дал федералам угробить старейший роддом Екатеринбурга, помог Мишустин

Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) — старейший роддом Екатеринбурга (работает с конца 19 века) — едва не остался без федерального финансирования. Как рассказал URA.RU источник, мощная интрига развернулась в 2023 году. Минздрав РФ, курируемый вице-премьером Татьяной Голиковой, всерьез рассматривал вопрос о перепрофилировании института.
«Предлагалось его перепрофилировать и передать под управление региона, у которого нет средств для достойного содержания на том же уровне. Якобы НИИ ОММ — это не исследовательский институт, а обычный перинатальный центр. Такую позицию транслировала Голикова», — рассказал собеседник.
НИИ ОММ является одним из трех подчиняющихся Минздраву РФ центров, где принимают сложные роды и разрабатывают высокие технологии по родовспоможению. От Урала до Дальнего Востока — это единственное учреждение такого масштаба, остальные два находятся в европейской части России. Если бы НИИ ОММ перестал существовать в нынешнем виде, федеральное финансирование уходило бы на другие два учреждения.
«Когда [премьер-министр Михаил] Мишустин [в июле 2023-го] приезжал на „Иннопром“, Куйвашев в кулуарах просил его вмешаться. Мишустин направил запрос [вице-премьеру, курирующему стройотрасль, Марату] Хуснуллину. От него пришел ответ: кабмин готов вкладываться в развитие НИИ ОММ, возведение новых корпусов, несмотря на позицию Минздрава. Так институт сохранили», — добавил источник.
Агентство также направило запрос в пресс-службу Минздрава РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.
В конце октября на Днях Свердловской области в Совете Федерации презентовали проект строительства большого комплекса НИИ ОММ в Академическом районе Екатеринбурга (который осваивает ГК «Ренова» Виктора Вексельберга). Сенаторы поддержали задумку и рекомендовали правительству РФ помочь с финансированием.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!