ВСУ сбрасывают отравляющий газ на российских военных

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ВСУ пытаются травить российских военных самодельными химическими устройствами
ВСУ пытаются травить российских военных самодельными химическими устройствами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные применяют химические вещества против бойцов ВС РФ, сбрасывая самодельные бомбы с газом на российские позиции. Об этом рассказал боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Лакоста.

«Был произведен сброс с дрона Mavic на позицию. Это был предмет вроде бутылки, который содержал в себе отравляющий газ», — рассказал Лакоста в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что бутылка попала ко входу в подвал, где находились российские военные, разбилась, и в помещение начал проникать газ.

Военнослужащий также отметил, что украинская сторона использует различные импровизированные химические вещества, замаскированные под обычные бытовые предметы, для ведения боевых действий. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев сообщал о более чем 500 случаях применения Киевом химических и отравляющих веществ в ходе конфликта.

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Украинские военные применяют химические вещества против бойцов ВС РФ, сбрасывая самодельные бомбы с газом на российские позиции. Об этом рассказал боец 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Лакоста. «Был произведен сброс с дрона Mavic на позицию. Это был предмет вроде бутылки, который содержал в себе отравляющий газ», — рассказал Лакоста в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что бутылка попала ко входу в подвал, где находились российские военные, разбилась, и в помещение начал проникать газ. Военнослужащий также отметил, что украинская сторона использует различные импровизированные химические вещества, замаскированные под обычные бытовые предметы, для ведения боевых действий. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев сообщал о более чем 500 случаях применения Киевом химических и отравляющих веществ в ходе конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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