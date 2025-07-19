Военный России мастерски ударил дроном в открытый люк танка ВСУ. Видео

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Боец ВС РФ завел дрон внутрь украинского танка
Боец ВС РФ завел дрон внутрь украинского танка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ударный БПЛА на оптоволоконном управлении уничтожил украинский танк в населенном пункте Новоэкономическое (ДНР), залетев в открытый люк боевой машины. Об этом рассказал оператор дрона — боец пятой гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа России с позывным Техник.

«В люк нырнул — танк уничтожил», — рассказал «Техник». Он пояснил, что дрон изначально был направлен для работы по живой силе противника, однако по прибытии аппарат обнаружил на улице не замаскированный танк ВСУ с открытым люком. «Я думаю, они не рассчитывали, что сейчас подлетит оптоволоконный дрон, поскольку танк стоял открыто на улице. Соответственно, так спокойно они оставили технику с открытым люком, не спрятав никуда», — добавил собеседник агентства.

Оператор также отметил, что использование оптоволоконных беспилотников позволяет обходить украинские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые мешают работе обычных дронов. Благодаря этому оптоволоконный аппарат успешно выполнил задачу и смог поразить цель.

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Ударный БПЛА на оптоволоконном управлении уничтожил украинский танк в населенном пункте Новоэкономическое (ДНР), залетев в открытый люк боевой машины. Об этом рассказал оператор дрона — боец пятой гвардейской бригады 51-й гвардейской армии Южного военного округа России с позывным Техник. «В люк нырнул — танк уничтожил», — рассказал «Техник». Он пояснил, что дрон изначально был направлен для работы по живой силе противника, однако по прибытии аппарат обнаружил на улице не замаскированный танк ВСУ с открытым люком. «Я думаю, они не рассчитывали, что сейчас подлетит оптоволоконный дрон, поскольку танк стоял открыто на улице. Соответственно, так спокойно они оставили технику с открытым люком, не спрятав никуда», — добавил собеседник агентства. Оператор также отметил, что использование оптоволоконных беспилотников позволяет обходить украинские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые мешают работе обычных дронов. Благодаря этому оптоволоконный аппарат успешно выполнил задачу и смог поразить цель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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